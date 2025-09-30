Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о перспективах своей команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» globallookpress.com

«Давление на "Арсенал" в Лиге чемпионов? У нас те же амбиции, которые заключаются в том, чтобы двигаться от игры к игре и стараться быть лучше соперника, что очень сложно в этом соревновании, и выиграть как можно больше матчей.

Завтра нам предстоит по-настоящему сложный матч. Мы знаем, насколько важны на этом этапе домашние результаты, и завтра у нас будет возможность хорошо начать.

В этом сезоне у команды не будет оправданий? В тот момент, когда я занял это пост, я понял, что все, чего я хочу, — это выигрывать крупные трофеи. Никто другой не должен навязывать нам эту идею. Таковы были мои амбиции с самого первого дня. Что касается оправданий, то они никогда не были частью моей жизни», — сказал Артета пресс-службе «Арсенала».

Напомним, что «Арсенал» на своем поле встретится с «Олимпиакосом» завтра, 1-го октября в 22:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.