Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов высказался о своем текущем положении в команде.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«На самом деле, быть запасным очень неприятно, так как мы до последнего не знаем, кто будет играть. Приходится готовить себя к каждому матчу как физически, так и морально. Но расстроиться — самое простое в этой ситуации. Гораздо тяжелее сохранить мотивацию и силы на дальнейшую борьбу.

Далеких планов я не строю. На данный момент самый актуальный вопрос для меня — это игровое время. Все мои силы направлены на то, чтобы его заработать», — написал Сафонов в социальных сетях.

Напомним, что в текущем сезоне Сафонов еще не появлялся на футбольном поле.