Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре «Краснодара» в последних матчах.

Джон Кордоба — нападающий «Краснодара» globallookpress.com

«Я так и думал, что "Краснодару" будет тяжело. "Краснодар" проиграл "Зениту", сейчас ничья с "Ростовом", но в следующих играх они наберут. У них все нормально.

Основной состав, конечно, все тянет на себе, две‑три замены только есть. В Кубке будет половинчатый состав. В следующем туре с "Ахматом" будет интересно посмотреть на "Краснодар". Грозненцы тоже хорошую серию выдали», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем матче «быки» сыграют против московского «Динамо» 30-го сентября в Кубке России.