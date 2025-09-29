Форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья высказался о поражении от «Брентфорда» (1:3) в 6-м туре чемпионата Англии.

Матеус Кунья globallookpress.com

«Мы знали, что надо делать, но у нас не получилось. Соперник действовал эффективнее: они создавали моменты и забивали. Никаких отговорок. Мы знали, как они будут играть, и они просто выполнили свой план. Мы знаем — я всегда это повторяю — как важно биться за этот клуб.

Мы выходим на каждый матч за победой, и когда так проигрываешь, это отвратительное чувство. Каждый хочет и должен делать больше. Конечно, нам нужно собраться и идти дальше — другого пути нет», — приводит слова Куньи пресс-служба «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» находится на 13-м месте в таблице АПЛ, набрав 7 очков.