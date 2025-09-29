Наставник «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался перед матчем Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».  Встреча пройдет 30 сентября.

Рафаэль Уразбахтин
Рафаэль Уразбахтин globallookpress.com

«Ждем большого футбольного праздника!  Для клуба и для Казахстана это историческое событие.  Все в предвкушении увидеть звёзд мирового уровня.  Тем более "Реал" приехал в оптимальном составе.

Мы горим желанием проверить себя, для нас это мечта и экзамен одновременно», — сказал Уразбахтин «Чемпионату».

Матч Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» пройдет 30 сентября в Алма-Ате.