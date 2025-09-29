Наставник «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался перед матчем Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча пройдет 30 сентября.

Рафаэль Уразбахтин globallookpress.com

«Ждем большого футбольного праздника! Для клуба и для Казахстана это историческое событие. Все в предвкушении увидеть звёзд мирового уровня. Тем более "Реал" приехал в оптимальном составе.

Мы горим желанием проверить себя, для нас это мечта и экзамен одновременно», — сказал Уразбахтин «Чемпионату».

Матч Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» пройдет 30 сентября в Алма-Ате.