«Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

У хозяев единственный гол забил Майкл Кин на 18-й минуте.  «Вест Хэм» сумел сравнять счет на 65-й минуте благодаря точному удару Джаррода Боуэна.

1:0 Майкл Кин 18' 1:1 Джаррод Боуэн 65'
Эвертон:  Джордан Пикфорд,  Бету (Тьерно Барри 69'),  Джеймс Тарковски,  Майкл Кин,  Виталий Миколенко,  Джеймс Гарнер,  Идрисса Гана Гейе,  Кирман Дьюсбери-Холл,  Джек Грилиш,  Илиман Ндиайе (Тайлер Диблинг 81'),  Jake O'Brien
Вест Хэм:  Альфонс Ареола,  Макс Килман,  Константинос Мавропанос,  Кайл Уолкер-Питерс,  Лукас Пакета (Анди Ирвинг 90'),  Матеуш Фернандеш,  Сунгуту Магасса (Фредди Поттс 59'),  Никлас Фуллкруг (Игор Жулио 90'),  Крисенсио Саммервилл (Луис Гильерме 77'),  Джаррод Боуэн,  Malick Diouf
Жёлтые карточки:  Джеймс Тарковски 24',  Виталий Миколенко 87',  Кирман Дьюсбери-Холл 90'  —  Кайл Уолкер-Питерс 33',  Сунгуту Магасса 48',  Макс Килман 64',  Константинос Мавропанос 82'

После этого матча «Эвертон» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 8-ю очками в активе.  «Вест Хэм» — на предпоследней 19-й позиции (4).