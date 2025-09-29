После этого матча «Эвертон» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 8-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на предпоследней 19-й позиции (4).

У хозяев единственный гол забил Майкл Кин на 18-й минуте. «Вест Хэм» сумел сравнять счет на 65-й минуте благодаря точному удару Джаррода Боуэна .

«Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

2.05

Прогнозы•Сегодня 22:00 «Челси» — «Бенфика». Прогноз и ставка «Аристократы» начнут без прелюдий

Футбол•Вчера 23:58 «Эвертон» — «Вест Хэм»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Вчера 19:09 Трансферный дайджест. 23 — 29 сентября

Футбол•Вчера 18:32 Новый Исак или преемник Кейна? Почему «Тоттенхэм» сделал Мейсона Мелию самым дорогим ирландцем

Футбол•Вчера 16:10 Дорогой резервист: как Рахим Стерлинг оказался в ловушке собственного выбора

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 12:16 Хватит экспериментов! Шесть причин, почему «Манчестер Юнайтед» должен уволить Аморима

Футбол•Вчера 08:21 Кто сменит Аморима? Топ-5 фаворитов на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Футбол•28/09/2025 14:11 Цена ошибки. Гризманн, Мората и еще пять футболистов, которые пожалели о своем трансфере

Футбол•28/09/2025 11:03 Бразильская гегемония: кто остановит «Фламенго» и «Палмейрас» на пути к финалу?

Футбол•27/09/2025 15:16 «Теперь он хотя бы игрок уровня Чемпионшипа». Как Гвардиола превращает Холанна в универсального форварда

Выбор читателей

Футбол•25/09/2025 07:00 «Золотой мяч»-2025: кого засудили, а кого переоценили?

Хоккей•25/09/2025 20:54 Деньги не пахнут: почему обмен Хмелевского в «Ак Барс» портит репутацию «СЮ»

Футбол•27/09/2025 01:43 «Динамо» снова устроило приключение на выезде: «Крылья» чуть не камбекнули с 0:3

Футбол•23/09/2025 07:01 Дмитрий Кириченко: Треть турнира прошла, а фаворита как не было, так и нет

Игры•25/09/2025 20:48 FC 26: Топ-10 вундеркиндов для режима карьеры

Самое интересное

Бои•07/07/2025 11:55 Турнир UFC в Белом доме. Слова Трампа заставили вернуться даже Джонса

Футбол•04/07/2025 18:43 Бесполезная глобализация: пора признать, КЧМ — это не начало новой эры в футболе

Футбол•04/07/2025 09:36 Душевный лидер. Почему Диогу Жота был больше, чем просто футболист

Футбол•29/06/2025 11:50 Феномен Филипе Луиса. Тренер «Фламенго», который делает сложную работу легкой