«Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.
У хозяев единственный гол забил Майкл Кин на 18-й минуте. «Вест Хэм» сумел сравнять счет на 65-й минуте благодаря точному удару Джаррода Боуэна.
Результат матча
ЭвертонЛиверпуль1:1Вест ХэмЛондон
1:0 Майкл Кин 18' 1:1 Джаррод Боуэн 65'
Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету (Тьерно Барри 69'), Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе, Кирман Дьюсбери-Холл, Джек Грилиш, Илиман Ндиайе (Тайлер Диблинг 81'), Jake O'Brien
Вест Хэм: Альфонс Ареола, Макс Килман, Константинос Мавропанос, Кайл Уолкер-Питерс, Лукас Пакета (Анди Ирвинг 90'), Матеуш Фернандеш, Сунгуту Магасса (Фредди Поттс 59'), Никлас Фуллкруг (Игор Жулио 90'), Крисенсио Саммервилл (Луис Гильерме 77'), Джаррод Боуэн, Malick Diouf
Жёлтые карточки: Джеймс Тарковски 24', Виталий Миколенко 87', Кирман Дьюсбери-Холл 90' — Кайл Уолкер-Питерс 33', Сунгуту Магасса 48', Макс Килман 64', Константинос Мавропанос 82'
После этого матча «Эвертон» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 8-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на предпоследней 19-й позиции (4).