«Штутгарт» одолел «Кельн» (2:1) в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе хозяев единственный гол забил Якуб Каминьский на 4-й минуте.
У «Штутгарта» отличились Эрмедин Демирович на 28-й минуте с пенальти и Йоша Вагноман на 81-й минуте.
Результат матча
КёльнКёльн1:2ШтутгартШтутгарт
1:0 Якуб Каминьский 4' 1:1 Эрмедин Демирович 28' пен. 1:2 Йоша Вагноман 81'
Кёльн: Марвин Швебе, Себастьян Себулонсен, Эрик Мартель, Тимо Хюберс, Линтон Майна (Денис Хусейнбашич 63'), Том Краус, Якуб Каминьский, Ян Тильман, Рагнар Ахе (Said El Mala 63'), Joel Schmied (Джан-Лука Вальдшмидт 85'), Isak Bergmann Johannesson (Флориан Кайнц 74')
Штутгарт: Александр Нюбель, Рамон Хендрикс (Максимилиан Миттельштадт 61'), Юлиан Хабот, Лука Жакес (Николас Нартей 86'), Йоша Вагноман, Крис Фюрих (Джейми Левелинг 71'), Билаль эль-Ханнус (Амин Аль-Дахиль 86'), Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Эрмедин Демирович, Тьягу Томаш (Бадредин Буанани 71')
Жёлтые карточки: Joel Schmied 67', Том Краус 76' — Лука Жакес 78', Бадредин Буанани 90+1'
После этого матча «Штутгарт» занимает 5-е место в таблице Бундеслиги с 9-ю очками в активе. «Кельн» — на 7-й позиции (7 баллов).