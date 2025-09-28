«Штутгарт» одолел «Кельн» (2:1) в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

В составе хозяев единственный гол забил Якуб Каминьский на 4-й минуте.

У «Штутгарта» отличились Эрмедин Демирович на 28-й минуте с пенальти и Йоша Вагноман на 81-й минуте.

Результат матча

КёльнКёльнКёльн1:2ШтутгартШтутгартШтутгарт
1:0 Якуб Каминьский 4' 1:1 Эрмедин Демирович 28' пен. 1:2 Йоша Вагноман 81'
Кёльн:  Марвин Швебе,  Себастьян Себулонсен,  Эрик Мартель,  Тимо Хюберс,  Линтон Майна (Денис Хусейнбашич 63'),  Том Краус,  Якуб Каминьский,  Ян Тильман,  Рагнар Ахе (Said El Mala 63'),  Joel Schmied (Джан-Лука Вальдшмидт 85'),  Isak Bergmann Johannesson (Флориан Кайнц 74')
Штутгарт:  Александр Нюбель,  Рамон Хендрикс (Максимилиан Миттельштадт 61'),  Юлиан Хабот,  Лука Жакес (Николас Нартей 86'),  Йоша Вагноман,  Крис Фюрих (Джейми Левелинг 71'),  Билаль эль-Ханнус (Амин Аль-Дахиль 86'),  Ангело Штиллер,  Атакан Каразор,  Эрмедин Демирович,  Тьягу Томаш (Бадредин Буанани 71')
Жёлтые карточки:  Joel Schmied 67',  Том Краус 76'  —  Лука Жакес 78',  Бадредин Буанани 90+1'

После этого матча «Штутгарт» занимает 5-е место в таблице Бундеслиги с 9-ю очками в активе.  «Кельн» — на 7-й позиции (7 баллов).