«Ренн» сыграл вничью с «Лансом» (0:0) в матче 6-го тура французской Лиги 1.

«Ланс» сыграл вничью с «Ренном» globallookpress.com

Уже на 1-й минуте встречи защитник гостей Жонатан Гради получил красную карточку.

За весь матч «Ренн» 2 раза ударил по воротам соперника и подал 8 угловых. «Ланс» заработал 18 штрафных ударов и также нанес 2 удара в створ.

Результат матча Ренн Ренн 0:0 Ланс Ланс 1:0 Алексис Салемакерс 3' 2:0 Кристиан Пулишич 31' 2:1 Кевин Де Брёйне 60' пен. Ренн: Мик Меньян, Фикайо Томори ( Кони де Винтер 80' ), Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс ( Закари Атекаме 69' ), Первис Эступинан, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана ( Рубен Лофтус-Чик 80' ), Лука Модрич, Адриен Рабьо, Кристиан Пулишич ( Давиде Бартезаги 59' ), Сантьяго Хименес ( Рафаэл Леау 69' ) Ланс: Алекс Мерет, Мигель Гутьеррес, Жуан Жесус, Лука Марьянуччи, Джованни Ди Лоренцо, Кевин Де Брёйне ( Давид Нерес 73' ), Скотт МакТоминай ( Лоренцо Лукка 73' ), Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка ( Билли Гилмор 90' ), Расмус Хёйлунн ( Элиф Элмас 73' ), Маттео Политано ( Ноа Ланг 78' ) Жёлтая карточка: Адриен Рабьо 90+1' (Ренн) Красная карточка: Первис Эступинан 57' (Ренн)

Статистика матча 3 Удары в створ 6 2 Удары мимо 5 37 Владение мячом 63 1 Угловые удары 7 1 Офсайды 0 7 Фолы 6

После этого матча «Ренн» занимает 8-е место в таблице Лиги 1 с 9-ю очками в активе. «Ланс» — на 7-й строчке (10).