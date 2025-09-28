Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о матче против «Балтики» (1:0).

«Хотели больше выигрывать и больше забивать. Моменты были и в начале игры, и во втором тайме. Да, выиграли, да, здорово, но надо работать и все свои моменты реализовывать.

Первые 15 минут мы играли в футбол "Балтики", но потом перестроились и начали больше контролировать мяч. Как я видел со своей стороны, у "Балтики" не было особо моментов. Во втором тайме не помню тоже, чтобы у них были какие‑то моменты.

С "Балтикой" играть непросто, всем лидерам она может спокойно попортить таблицу. Если переходить на футбол, который они хотят, с ними играть тяжеловато», — цитирует Дивеева «Матч ТВ».

В 11-м туре ЦСКА будет гостить у «Локомотива», а «Балтика» примет «Акрон».