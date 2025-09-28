В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» в Бирмингеме примет «Фулхэм» на поле «Вилла Парк». Начало игры в 16:00 мск.

«Астон Вилла» в этом сезоне пока что не радует. Команда Уная Эмери до сих пор не выиграла ни одной встречи в АПЛ. Из-за постоянной потери очков хозяева опустились в зону вылета на 18-е место. В последних двух турах «Вилла» смогла набрать 2 очка, сыграв вничью с «Эвертоном» и «Сандерлендом».

«Фулхэм» приехал в Бирмингем после двух побед подряд. «Дачники» обыграли «Брентфорд» и «Лидс». Сейчас у них 8 очков и они занимают 9-е место в турнирной таблице.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82

Букмекеры считают фаворитом «Астон Виллу» — 2.32 и 3.40 соответственно.

Искусственный интеллект сделал ставку на ничью 1:1.

«Астон Вилла» выиграла 5 матчей подряд против «Фулхэма» в АПЛ.

Трансляция матча

