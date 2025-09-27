Капитан «Интер Майами» Лионель Месси эмоционально отреагировал на новость о завершении карьеры своего многолетнего партнера Серхио Бускетса.

Лионель Месси и Серхио Бускетс globallookpress.com

«Вместе почти с самого начала и до конца… Это было большой честью наслаждаться твоим футболом, Буси. И у нас ещё осталось немного времени», — написал Месси в соцсети.

Несколько дней назад 37-летний Бускетс сообщил об окончании своей профессиональной карьеры после завершения сезона. До «Интер Майами» Месси и испанский опорник вместе отыграли 13 сезонов за «Барселону».