«Лорьян» одержал победу над «Монако» (3:1) в матче 6-го тура французской Лиги 1.

Пабло Пажи — автор дубля в ворота «Монако» globallookpress.com

В составе хозяев дублем отметился Пабло Пажи, отличившись на 76-й и 82-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Мохамед Бамба на 40-й минуте.

На 38-й минуте встречи «Монако» остался в меньшинстве, Тило Керер получил 2-ю желтую карточку и был удален с поля.

У «Монако» отличился Ансу Фати на 90+8-й минуте с пенальти.

После этого матча «Лорьян» занимает 9-е место в таблице Лиги 1 с 7-ю очками в активе. «Монако» — на 3-й строчке с 12-ю баллами.