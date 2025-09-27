Центральный защитник Рональд Араухо не намерен по своей воле уходить из «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Рональд Араухо globallookpress.com

Нынешний контракт 26-летнего уругвайца заканчивается летом 2031 года и защитник хочет продлить его потом.

Араухо мечтает победить с каталонцами в Лиге чемпионов и был бы рад завершить свою карьеру в каталонском клубе. Также уругваец считает, что по стилю игры и по характеру похож на легендарного защитника сине-гранатовых Карлеса Пуйоля.

Сейчас Араухо оценивается в 35 млн евро. За основной состав «Барселоны» защитник дебютировал в 2020 году, а всего провел 180 матчей за команду в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

Летом 2025 года сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Ливерпуля», «Челси» и «Тоттенхэма».