Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о перспективах «Балтики» в текущем сезоне РПЛ.

Владислав Радимов globallookpress.com

«У "Балтики" нет качественных футболистов, которые могут бороться за топ‑3. Свой максимум они уже показали. Но спорить о том, что они будут во второй восьмерке, я даже не хочу. Все команды снизу доберут. В пяти‑шести очках от них — восьмое место.

К концу осенней части они будут вне пятерки. Им не хватает мастерства, чтобы набирать очки. Посмотрим через пять туров. ЦСКА сейчас их переедет. К концу турнира будут на 9–16‑м местах», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

«Балтика» сейчас занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.