Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини намерен и дальше продолжать работу в клубе, информирует Estadio Deportivo.

Мануэль Пеллегрини globallookpress.com

72-летний чилийский специалист сообщил, что ему нравится трудится в севильском клубе и он готов подписать новый контракт. Руководство взяло время на раздумье.

Календарь и таблица испанской Примеры

С «Бетисом» Пеллегрини работает с 2020 года, а его соглашение истекает по окончании этого сезона. Всего он провел во главе «огурцов» 263 матча, одержал 123 победы, 68 раз сыграл вничью и потерпел 72 поражения.