Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук высказался о победе в матче с «Крыльями Советов» (3:2).

Антон Миранчук globallookpress.com

«Понимали, что соперник побежит отыгрываться. Забей мы парочку голов, не было бы такой нервной концовки. Проявили стойкость и характер, набрали важные три очка. В перерыве все понимали, что нельзя расслабляться, нужно продолжать показывать свою игру», — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

«Динамо» поднялось на 7-е место в РПЛ с 15 очками, «Крылья Советов» остались на 10-й позиции с 12 баллами.

Следующий матч «бело-голубые» проведут 4 октября дома против «Локомотива», самарцы в тот же день сыграют на выезде против «Рубина».