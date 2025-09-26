Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящей встречи между «Крыльями Советов» и «Динамо» в рамках 10-го тура РПЛ.

Данил Глебов — игрок «Динамо» globallookpress.com

«"Динамо" много забивает в последних играх, есть какое‑то движение в лучшую сторону. Карпин привыкает к игрокам, а игроки к его требованиям. "Динамо" сейчас немного оклемалось. "Крылья" тоже прибавляют с каждой игрой. Динамовцы сильнее по составу, они сегодня выиграют», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Встреча между командами состоится сегодня, 26 сентября, в Самаре. Начало матча — 18:00 по Москве