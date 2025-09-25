ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Торино» сыграет с «Ромой» в 1/8 финала Кубка Италии

    «Торино» — «Пиза»: счет матча 1:0, обзор гола

    В матче 1/16 финала Кубка Италии «Торино» в родных стенах переиграл «Пизу» со счетом 1:0.

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Чезаре Казадеи на 9-й минуте.

    Отметим, что с 62-й минуты «Пиза» играла в меньшинстве из-за удаления Хуана Куадрадо.

    Торино — Пиза 1:0
    Голы: 1:0 Чезаре Казадей (9'), 0:2 Анасс Зарури (14'), 0:3 Анасс Зарури (19'), 1:3 Сайди Джанко (25'), 1:4 Анасс Зарури (68') Торино: Альберто Палеари, Али Дембеле (Кристьян Аслани, 71'), Ардиан Исмайли, Сауль Коко, Маркус Педерсен (Валентин Лацаро, 82'), Нильс Нкунку, Адриен Тамез, Чезаре Казадей, Сириль Нгонж (Закария Абухляль, 64'), Че Адамс (Джованни Симеоне, 64'), Алию Н'Джи (Никола Влашич, 64') Пиза: Симоне Скуффет, Симоне Канестрелли, Рауль Альбиоль (Louis Buffon, 68'), Исак Вурал (Джованни Бонфанти, 68'), Габриэле Пиччинини (Brando Bettazzi, 81'), Мальте Хойхольт, Хуан Куадрадо, Henrik Meister (Маттео Трамони, 69'), Lorran (Идрисса Туре, 46'), Samuele Angori, Jeremy Kandje Mbambi Предупреждения: Рауль Альбиоль (22'), Габриэле Пиччинини (35'), Сауль Коко (42'), Закария Абухляль (76') Удаление: Хуан Куадрадо (62')

    «Торино» смог пробиться в следующий раунд турнира, где теперь сыграет против «Ромы».

