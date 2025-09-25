2-й тайм Лилль — БраннОнлайн
    Семин: Кузяеву нужно заново показывать, что он игрок хорошего уровня

    Бывший тренер сборной России Юрий Семин высказался о переходе Далера Кузяева в стан «Рубина».

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Наверное, это хорошее решение. И решение точно его. Потому что я знаю, что Кузяева приглашали и в "Ахмат". Другое дело, что ему нужно все начинать заново. Заново показывать, что он игрок хорошего уровня. В "Рубине" достаточно много футболистов высокой квалификации. Нужно выдержать конкуренцию и показать свой уровень в чемпионате России. Мне кажется, это все‑таки усиление», — цитирует Семина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее стало известно, что «Рубин» подписал контракт с 32‑летним Кузяевым до 2026 года. Полузащитник ранее работал с Рахимовым в «Ахмате» в период с 2014 по 2017 год.

