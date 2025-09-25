Семин: Кузяеву нужно заново показывать, что он игрок хорошего уровня

Бывший тренер сборной Россиивысказался о переходев стан

«Наверное, это хорошее решение. И решение точно его. Потому что я знаю, что Кузяева приглашали и в "Ахмат". Другое дело, что ему нужно все начинать заново. Заново показывать, что он игрок хорошего уровня. В "Рубине" достаточно много футболистов высокой квалификации. Нужно выдержать конкуренцию и показать свой уровень в чемпионате России. Мне кажется, это все‑таки усиление», — цитирует Семина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «Рубин» подписал контракт с 32‑летним Кузяевым до 2026 года. Полузащитник ранее работал с Рахимовым в «Ахмате» в период с 2014 по 2017 год.