Семак: Глушенков смотрится хорошо

Наставниквысказался об игре форварда

Глушенков в 10 матчах текущего сезона забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. В ближайшей встрече «Зенит» в рамках 10-го тура РПЛ сыграет с «Оренбургом».

«Максим Глушенков смотрится хорошо, играет, помогает так же, как и другие игроки. Важно, чтобы команда была на футбольном поле. В матче с „Краснодаром» мы её увидели. У каждого свой сценарий празднования голов. У Максима такой. Для меня это не имеет значения. Важно то, сколько и как игроки работали в последнем матче«, — цитирует Семака "Чемпионат".