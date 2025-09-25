ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПедриньоОт мексиканского Иньесты до лидера «Зенита»: за кем стоит следить на ЧМ U-20
  • 12:14
    • Семак: Вендел не был травмирован, только спазм мышц
  • 09:15
    • Хачанов проиграл Мюллеру в первом круге турнира в Пекине
  • 10:51
    • Потапова одолела Синякову в первом круге турнира в Пекине
  • 10:34
    • Мать Овечкина высказалась о травме форварда «Вашингтона»
  • 08:55
    • Смолов: В РПЛ будет серьезная борьба за чемпионство
    Все новости спорта

    Семак: Глушенков смотрится хорошо

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Зенит
    Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался об игре форварда Максима Глушенкова.

    Максим Глушенков
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Максим Глушенков

    Глушенков в 10 матчах текущего сезона забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. В ближайшей встрече «Зенит» в рамках 10-го тура РПЛ сыграет с «Оренбургом».

    «Максим Глушенков смотрится хорошо, играет, помогает так же, как и другие игроки. Важно, чтобы команда была на футбольном поле. В матче с „Краснодаром» мы её увидели. У каждого свой сценарий празднования голов. У Максима такой. Для меня это не имеет значения. Важно то, сколько и как игроки работали в последнем матче«, — цитирует Семака "Чемпионат".

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» будет играть не в полную силу
  • «Овьедо» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Амур» снова проиграет дома?
  • «Амур» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • У «Барыса» будут шансы против проблемных казанцев
  • Барыс — Ак Барс. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Овьедо — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Амур — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зальцбург — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Утрехт — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Муте — Грикспор
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры