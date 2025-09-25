1-й период Барыс — Ак БарсОнлайн
    Де Дзерби: Считаю Тимоти Веа недооцененным игроком

    Наставник «Марселя» Роберто Де Дзерби не пожалел эпитетов в адрес новичка своей команды Тимоти Веа, который пришел в команду летом из «Ювентуса».

    Тимоти Веа
    Тимоти Веа

    «Это один из лучших трансферов. Он может играть где угодно — выше, ниже, он потрясающий игрок. Я очень рад, что он с нами.

    Такой футболист, как Веа, равен двум или трем игрокам благодаря своей физической форме, футбольному интеллекту, умению адаптироваться к игре и мотивации. Он всегда выкладывается на максимум на тренировках и во время матчей.

    Это недооцененный трансфер, недооцененный игрок, потому что на самом деле ценность его гораздо выше, чем может показаться. Это очень сильный футболист», — сказал итальянский специалист RMC Sport.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Тимоти Веа сейчас 25 лет, он является игроком сборной США и сыном легендарного футболиста «ПСЖ» и «Милана» Джорджа Веа.

