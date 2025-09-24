«Фанком» вышел в следующий раунд Кубка России

обыграл домав матче 4-го раунда Кубка России — 1:1, 5:3 по пенальти

Хозяева открыли счет на 59-й минуте после гола Даниила Шабалина. Уфимцы сравняли счет после реализованного пенальти Ильи Карпука на 71-й минуте.

«Фанком» остался в меньшинстве на 73-й минуте после удаления Игоря Сичкаря.

В серии пенальти сильнее оказались игроки хозяев — 5:3.

Футбол. Россия. Кубок Фанком — Уфа 2:1 Голы: 1:0 Shabalin D. (59'), 1:1 Karpuk I. (пенальти) (71'), : Даниэль Мишкич (пенальти) (1'), : Никита Мацхарашвили (пенальти) (1'), : Gaydukov M. (пенальти) (2'), : Александр Теняев (пенальти) (2'), : Plesco E. (пенальти) (3'), : Виктор Гараев (пенальти) (3'), : (пенальти) (4'), : (пенальти) (5')

«Фанком» узнает своего соперника позже