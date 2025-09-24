1-й тайм ПАОК — Маккаби Тель-АвивОнлайн
    Фёдор ЧаловПАОК — «Маккаби Тель-Авив»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы
  • 18:33
    • Агент Жерсона высказался о будущем футболиста в «Зените»
  • 16:12
    • «Рубин» подписал Кузяева
  • 17:59
    • «Сибирь» одержала волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
  • 16:51
    • Marca: «Барселона» не планирует подписывать замену для Гави
  • 15:58
    • Стали известны даты«Эль-Классико» в новом сезоне Ла лиги
    «Фанком» вышел в следующий раунд Кубка России

    «Фанком» — «Уфа»: счет матча 1:1, обзор голов

    «Фанком» обыграл дома «Уфу» в матче 4-го раунда Кубка России — 1:1, 5:3 по пенальти

    ФК «Фанком»
    ФК «Фанком»

    Хозяева открыли счет на 59-й минуте после гола Даниила Шабалина. Уфимцы сравняли счет после реализованного пенальти Ильи Карпука на 71-й минуте.

    «Фанком» остался в меньшинстве на 73-й минуте после удаления Игоря Сичкаря.

    В серии пенальти сильнее оказались игроки хозяев — 5:3.

    Футбол. Россия. Кубок
    Фанком — Уфа 2:1
    Голы: 1:0 Shabalin D. (59'), 1:1 Karpuk I. (пенальти) (71'), : Даниэль Мишкич (пенальти) (1'), : Никита Мацхарашвили (пенальти) (1'), : Gaydukov M. (пенальти) (2'), : Александр Теняев (пенальти) (2'), : Plesco E. (пенальти) (3'), : Виктор Гараев (пенальти) (3'), : (пенальти) (4'), : (пенальти) (5')

    «Фанком» узнает своего соперника позже

