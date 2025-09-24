«Комо» разгромил «Сассуоло» в Кубке Италии

Автором дубля в этой игре стал Хесус Родригес, еще один гол на счету Анастасиоса Дувикаса.
Футбол. Италия. Кубок
Комо — Сассуоло 3:0
Голы: 1:0 Хесус Родригес Карабальо (2'), 2:0 Анастасиос Дувикас (25'), 3:0 Хесус Родригес Карабальо (41') Комо: Жан Бутез, Стефан Пош (Мергим Войвода, 46'), Марк Кемпф, Эдоардо Гольданига, Альберто Морено, Мартин Батурина (Альберто Черри, 84'), Максанс Какере, Джейден Аддай (Lorenzo Bonsignori, 78'), Лукаш Да Кунья, Хесус Родригес Карабальо (Николас Кюн, 46'), Анастасиос Дувикас (Альваро Мората, 46') Сассуоло: Стефано Турати, Фали Канде, Филиппо Романья, Алиу Фадера (Николас Пьерини, 70'), Кристиан Вольпато (Кристиан Торстведт, 69'), Даниэль Болока, Лука Липани (Laurs Skjellerup, 81'), Эдоардо Яннони, Валид Шеддира (Лука Моро, 69'), Edoardo Pieragnolo (Себастьян Валюкевич, 70'), Woyo Coulibaly Предупреждения: Мартин Батурина (10'), Фали Канде (18'), Edoardo Pieragnolo (24')
«Комо» пробился в 1/8 финала турнира и за место в четвертьфинале Кубка Италии сыграет против «Фиорентины».