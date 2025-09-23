Нино: «Зенит» вернулся в гонку за титул

Центральный защитник «Зенита»считает, что его команда снова в гонке за золотые медали чемпионата России после победы в 9-м туре над «Краснодаром» (2:0).

«Очень хорошая игра и очень важная победа. Брать три очка в Краснодаре всегда непросто. Да и вообще играть против "Краснодара". Считаю, что наша команда показала характер. Очень рад этой победе!

Она придаст команде дополнительную мотивацию. Не говорю уже о том, что это очень важные три очка. Мы стали несколько ближе к первому месту. И совершенно точно вернулись в борьбу за титул.

Также хочу отметить, что это четвертый матч в чемпионате "на ноль". Для команды очень важно быть надежными в обороне», — сказал Нино «Матч ТВ».

Пока «Зенит» с 16 очками на пятом месте в таблице РПЛ. «Краснодар» продолжает лидировать с 19-ю.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Оренбургом», а «Краснодар» на выезде с «Ростовом». Оба матча пройдут 27 сентября.