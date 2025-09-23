«Реал» в гостях разгромил «Леванте»

разгромил в гостяхв матче 6-го тура Примеры — 4:1.

В составе победителей дублем отметился Килиан Мбаппе (63', 66'). Также отличились Винисиус (28') и Франко Мастантуоно (38').

Гол престижа в составе «Леванте» забил Этта Эйонг на 54-й минуте.

Футбол. Испания. Ла Лига Леванте — Реал Мадрид 1:4 Голы: 0:1 Винисиус Жуниор (28'), 0:2 Франко Мастантуоно (38'), 1:2 Карл Этта Эйонг (54'), 1:3 Килиан Мбаппе (пенальти) (64'), 1:4 Килиан Мбаппе (66') Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян, Адриан Де Ла Фуэнте, Диего Пампин, Унай Эльхесабаль, Карлос Альварес (Хосе Моралес Луис, 74'), Унай Венседор (Кервин Арриага, 66'), Ориоль Рей, Jon Olasagasti (Roger Brugue, 66'), Карл Этта Эйонг (Икер Лосада, 74'), Иван Ромеро (Годюэн Койялипу, 74') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Рауль Асенсио, Арда Гюлер, Франко Мастантуоно (Орельен Чуаэми, 71'), Даниель Себальос (Эдуардо Камавинжа, 82'), Федерико Вальверде (Джуд Беллингхэм, 72'), Килиан Мбаппе (Родриго, 82'), Винисиус Жуниор, Дин Хейзен, Alvaro Fernandez Carreras (Давид Алаба, 82') Предупреждения: Alvaro Fernandez Carreras (54'), Унай Эльхесабаль (58')

«Реал» занимает первое место в Примере с 18 очками, «Леванте» (4) — шестнадцатый.