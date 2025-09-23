«Челси», «Вулверхэмптон», «Фулхэм» и «Брайтон» вышли в следующий раунд Кубка лиги

Завершились пять встреч 1/16 финала Кубка английской лиги
«Брайтон» на выезде разгромил «Барнсли» — 6:0.
Покер в составе победителей забил Диего Гомес, отличившись на 9-й, 21-й, 33-й и 68-й минутах встречи.
Также по разу отличились Гарри Хоуэлл (87') и Ясин Аяри (89').
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Барнсли — Брайтон энд Хоув Альбион 0:6
Голы: 0:1 Диего Гомес (9'), 0:2 Диего Гомес (22'), 0:3 Диего Гомес (33'), 0:4 Диего Гомес (68'), 0:5 Harry Howell (87'), 0:6 Ясин Аяри (89')
Барнсли: Мерфи Купер, Нафанаил Огбета (Connor Barratt, 58'), Лука Коннелл (Jonathan Bland, 57'), Вимал Йоганатан, Нил Фарруджиа, Джон Расселл, Дэвис Кейллор-Данн (Адам Филлипс, 66'), Mael de Gevigney, Jake Rooney (Теннэй Уотсон, 81'), Jack Shepherd (Джош Эрл, 57'), Reyes Cleary
Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Йоэл Велтман (Ян Паул ван Хекке, 65'), Оливье Боскальи, Диего Коппола, Диего Гомес (Harry Howell, 75'), Джеймс Милнер, Карлос Балеба (Ясин Аяри, 53'), Ферди Кадиоглу (Charlie Tasker, 46'), Стефанос Цимас (Хараламбос Костулас, 65'), Дэнни Уэлбек, Tom Watson
Предупреждения: Ферди Кадиоглу (37'), Карлос Балеба (46'), Стефанос Цимас (63')
В параллельной встрече «Бернли» неожиданно проиграл на своем поле «Кардиффу» — 1:2.
Голы на счету Йоэля Колвилла и Каллама Робинсона на 30-й и 35-й минутах.
«Бернли» отыграл один мяч благодаря Зиана Флемминга на 56-й минуте.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Бёрнли — Кардифф Сити 1:2
Голы: 0:1 Joel Colwill (30'), 0:2 Каллум Робинсон (35'), 1:2 Зиан Флемминг (56')
Бёрнли: Макс Вайс, Аксель Туанзебе, Джо Уорролл, Башир Хамфрис, Оливер Сонне, Лукас Пирес, Лесли Угочукву (Джейдон Банел, 68'), Ханнибал Межбри, Маркус Эдвардс (Майк Тресор, 78'), Зиан Флемминг (Ellis Clark, 87'), Армандо Броя (Эшли Барнс, 78')
Кардифф Сити: Нейтан Тротт, Джоэл Баган, Уилл Фиш, Калум Чемберс, Перри Ндж, Райан Уинтл, Каллум Робинсон (Юсеф Салех, 77'), Исаак Дэвис (Крис Уиллок, 61'), Киан Эшфорд (Tanatswa Nyakuhwa, 90'), Рубин Колвилл (Дэвид Тернбулл, 78'), Joel Colwill (Омари Келлиман, 78')
Предупреждения: Лесли Угочукву (23'), Маркус Эдвардс (34'), Райан Уинтл (67')
«Челси» не без проблем обыграл в гостях «Линкольну» — 2:1.
Хозяева открыли счет в матче — забил Роб Стрит на 42-й минуте.
«Синие» сразу после перерыва забили дважды — Тайрик Джордж (48') и Факундо Буонанотте (50')
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Линкольн Сити — Челси 1:2
Голы: 1:0 Роб Стрит (42'), 1:1 Тирик Джордж (48'), 1:2 Факундо Буонанотте (50')
Линкольн Сити: Тендайи Дариква, Сонни Брэдли, Райли Таулер, Коннор Макграндлс, Бен Хаус (Reeco Hackett, 71'), Роб Стрит (Джастин Обикву, 71'), Фредди Дрейпер (Джеймс Коллинз, 71'), Zach Jeacock, Lewis Montsma (Francis Okoronkwo, 85'), Tom Hamer, Ivan Varfolomeev (Том Бейлисс, 71')
Челси: Филип Йоргенсен, Йоррел Хато, Мало Гюсто, Алехандро Гарначо (Estevao Willian, 59'), Факундо Буонанотте (Reggie Walsh, 90'), Джейми Байно-Гиттенс (Педру Нету, 70'), Энцо Фернандес (Марк Кукурелья, 70'), Андрей Сантос, Трево Чалоба, Весли Фофана, Тирик Джордж (Шим Меука, 70')
Предупреждения: Андрей Сантос (22'), Энцо Фернандес (54'), Фредди Дрейпер (56'), Бен Хаус (63'), Джеймс Коллинз (83'), Филип Йоргенсен (90'), Марк Кукурелья (90 + 3')
«Вулверхэмптон» дома обыграл «Эвертон» — 1:0.
Первый гол в матче забил Маршалл Мантези на 29-й минуте встречи. Толуваласе Арокодаре установил окончательный счет на 88-й минуте встречи.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Вулверхэмптон — Эвертон 2:0
Голы: 1:0 Маршал Манетси (29'), 2:0 Толу Арокадаре (88')
Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Мэтт Доэрти, Сантьяго Буэно, Ладислав Крейчи, Уго Буэно, Маршал Манетси (Жуан Гомес, 81'), Жанрикне Беллегард, Андре (Эммануэль Агбаду, 87'), Джон Арьяс (Тоте Антонио Гомеш, 81'), Йёрген Странн Ларсен (Толу Арокадаре, 68'), Хван Хи Чан (Родригу Гомеш, 68')
Эвертон: Марк Траверс, Шеймус Коулман (Виталий Миколенко, 78'), Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Карлос Алькарас (Кирман Дьюсбери-Холл, 46'), Тайлер Диблинг (Илиман Ндиайе, 58'), Тим Айрогбунам, Джеймс Гарнер, Тьерно Барри (Бету, 46'), Дуайт Макнил (Джек Грилиш, 59'), Jake O'Brien
Предупреждения: Тьерно Барри (32'), Сантьяго Буэно (71'), Джеймс Гарнер (90 + 1'), Жуан Гомес (90 + 3')
«Фулхэм» оказался сильнее на своем поле «Кембридж Юнайтед» — 1:0.
Единственный гол в матче забил Эмиль Смит-Роу на 66-й минуте.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Фулхэм — Кембридж Юнайтед 1:0
Гол: 1:0 Эмиль Смит-Роу (66')
Фулхэм: Бенжамен Леком, Тимоти Кастань, Исса Диоп, Хорхе Куэнка, Энтони Робинсон, Харрисон Рид (Джошуа Кинг, 60'), Томас Кейрни, Эмиль Смит-Роу (Сандер Берге, 82'), Кевин (Гарри Уилсон, 87'), Адама Траоре (Самуэль Чуквезе, 60'), Рауль Хименес (Родриго Мунис, 82')
Кембридж Юнайтед: Зак Брадшо, Зено Ибсен Росси, Лиам Беннетт, Пелли Руддок Мпанзу (Элиас Качунга, 72'), Кори Смит (Доминик Болл, 64'), Джеймс Брофи (Ben Knight, 72'), Шейн Лейвери (Kylian Kouassi, 64'), Адам Майор (Sullay Kaikai, 64'), Шейн Маклафлин, Mamadou Jobe, Jake Eastwood
Предупреждения: Харрисон Рид (44'), Кори Смит (45 + 2')
Победители узнают своих соперников по следующему раунду позже.