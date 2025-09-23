ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дембеле — после вручения «Золотого мяча»: Это потрясающе, у меня просто нет слов

    Нападающий ПСЖ Усман Дембеле поделился эмоциями после вручения «Золотого мяча» 2025-го года.

    Усман Дембеле — нападающий ПСЖ
    Усман Дембеле — нападающий ПСЖ

    «То, что я только что пережил, — это потрясающе. У меня просто нет слов. Это был невероятный год в ПСЖ, за мою карьеру многое произошло. То, что эту награду мне вручил Роналдиньо, легенда футбола, — это нечто исключительное.

    Я горжусь тем, чего я достиг. Я хочу поблагодарить ПСЖ, который подписал меня в 2023 году, президента, весь клуб. Нассер (Аль-Хелайфи) для меня как отец. Я также хочу поблагодарить весь персонал, который просто потрясающий, Луиса Энрике, который тоже мне как отец.

    Я также хочу поблагодарить своих партнеров по команде, мы выиграли практически все. Вы поддерживали меня. Мы выиграли почти все трофеи, и этот индивидуальный трофей действительно является наградой для команды.

    Завоевание "Золотого мяча" не было моей целью в карьере, но это нечто исключительное. Я работал, чтобы выиграть Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок Франции, и получить в награду индивидуальный трофей — это нечто исключительное.

    Я также хочу поблагодарить своих партнеров по сборной, с которыми я рос, играя на юношеском уровне, и поблагодарить тренера, который всегда мне доверял. Теперь мы надеемся выиграть чемпионат мира в последний год его работы.

    • Я также хотел бы поблагодарить свой город Эвре, где я вырос и где впервые сыграл в футбол. Я стараюсь возвращаться туда, когда у меня появляется свободное время; его жители всегда рядом со мной.

    Я также благодарю свою семью, которая всегда поддерживала меня, моего агента, который всегда верил в меня. Он сказал, что однажды я выиграю "Золотой мяч". Спасибо также моей маме и моему лучшему другу, которые всегда рядом», — сказал Дембеле L’Equipe.

    В прошедшем сезоне нападающий вместе с ПСЖ завоевал чемпионство во Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов. Помимо этого, парижане дошли до финала клубного чемпионата мира.

