Экс-президента Андреа Аньелли «Ювентуса» приговорили к году и восьми месяцам условно

Судебное разбирательство по делу о финансовых махинациях, известному как дело Prisma, завершилось сегодня, 22 сентября.

В рамках расследования клуб и его бывшие руководители обвинялись в фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами футболистов.

Экс-президента клуба Андреа Аньелли приговорили к году и восьми месяцам условного заключения. Бывший вице-президент Павел Недвед получил год и два месяца условно, спортивный директор Фабио Паратичи и главный юрисконсульт Чезаре Габазио — по году и шести месяцам. В отношении бывшего генерального директора Маурицио Арривабене дело прекратили.