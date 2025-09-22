Экс-президента Андреа Аньелли «Ювентуса» приговорили к году и восьми месяцам условно

Андреа Аньелли Фото: globallookpress.com
В рамках расследования клуб и его бывшие руководители обвинялись в фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами футболистов.
Экс-президента клуба Андреа Аньелли приговорили к году и восьми месяцам условного заключения. Бывший вице-президент Павел Недвед получил год и два месяца условно, спортивный директор Фабио Паратичи и главный юрисконсульт Чезаре Габазио — по году и шести месяцам. В отношении бывшего генерального директора Маурицио Арривабене дело прекратили.