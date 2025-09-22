ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Экс-президента Андреа Аньелли «Ювентуса» приговорили к году и восьми месяцам условно

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Ювентус
    Судебное разбирательство по делу о финансовых махинациях «Ювентуса», известному как дело Prisma, завершилось сегодня, 22 сентября.

    Андреа Аньелли
    Андреа Аньелли

    В рамках расследования клуб и его бывшие руководители обвинялись в фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами футболистов.

    Экс-президента клуба Андреа Аньелли приговорили к году и восьми месяцам условного заключения. Бывший вице-президент Павел Недвед получил год и два месяца условно, спортивный директор Фабио Паратичи и главный юрисконсульт Чезаре Габазио — по году и шести месяцам. В отношении бывшего генерального директора Маурицио Арривабене дело прекратили.

    Читайте также

