    Гасилин поделился мнением о победе «Зенита» в матче против «Краснодара»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Краснодар
    Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о победе «сине-бело-голубых» в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0).

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Ничья была бы в пользу "Краснодара". После 20‑й минуты "Зенит" перестроился, взял мяч под контроль, были опасные подходы. У "Зенита" во втором тайме было много моментов.

    Матч смотрелся, он был важен для чемпионата. "Зенит" в девяти турах выходил каждый раз в разных сочетаниях. Сергей Богданович еще ищет оптимальные сочетания», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

  • «Краснодар» — «Зенит»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ
  • Центральный матч 9-го тура прошёл в Краснодаре
  • Вчера

    • После этого матча «Зенит» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Краснодар» располагается на 1-й строчке с 19-ю баллами.

