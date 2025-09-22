Гасилин поделился мнением о победе «Зенита» в матче против «Краснодара»

Бывший футболиствысказался о победе «сине-бело-голубых» в матче 9-го тура РПЛ против(2:0).

«Ничья была бы в пользу "Краснодара". После 20‑й минуты "Зенит" перестроился, взял мяч под контроль, были опасные подходы. У "Зенита" во втором тайме было много моментов.

Матч смотрелся, он был важен для чемпионата. "Зенит" в девяти турах выходил каждый раз в разных сочетаниях. Сергей Богданович еще ищет оптимальные сочетания», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Краснодар» располагается на 1-й строчке с 19-ю баллами.