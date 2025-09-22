Фабрегас: «Комо» нужно постоянно проявлять характер

Главный тренеробратился к команде после победы над(2:1) в матче 4-го тура Серии А.

«Если мы будем играть так, как сейчас, это действительно хорошо. Мы продолжаем идти вперед, но нам нужно быть смелыми. Нам нужно постоянно проявлять характер. Нам нужно продолжать расти.

Нам нужно верить друг в друга. Послание таково: продолжайте расти, продолжайте расти, продолжайте расти, и мы станем лучше. Это было очень сложно, то, что вы сделали сегодня, очень сложно. Поздравляю, наслаждайтесь этим», — сказал 38-летний Фабрегас.

Прогнозы и ставки на Серию А

«Комо» идет 7-м в таблице Серии А. Клуб набрал 7 очков.