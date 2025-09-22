ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Далер КузяевРелокант: Кузяев оказался не нужен в Европе и возвращается в РПЛ
  • 08:36
    • Мирра Андреева идет 5-й в обновленном рейтинге WTA, в топ-20 попали Александрова и Шнайдер
  • 07:15
    • Фритц победил Заерева. Сборная мира выиграла Кубок Лэйвера
  • 11:26
    • Петросян прокомментировала победу на предолимпийском квалификационном турнире в Пекине
  • 07:27
    • Гасперини высказался о победе над «Лацио»
  • 21:31
    • «Зенит» уверенно обыграл «Краснодар» в гостях
    Все новости спорта

    Фабрегас: «Комо» нужно постоянно проявлять характер

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Комо Фиорентина
    Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас обратился к команде после победы над «Фиорентиной» (2:1) в матче 4-го тура Серии А.

    Сеск Фабрегас
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Сеск Фабрегас

    «Если мы будем играть так, как сейчас, это действительно хорошо. Мы продолжаем идти вперед, но нам нужно быть смелыми. Нам нужно постоянно проявлять характер. Нам нужно продолжать расти.

    Нам нужно верить друг в друга. Послание таково: продолжайте расти, продолжайте расти, продолжайте расти, и мы станем лучше. Это было очень сложно, то, что вы сделали сегодня, очень сложно. Поздравляю, наслаждайтесь этим», — сказал 38-летний Фабрегас.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    «Комо» идет 7-м в таблице Серии А. Клуб набрал 7 очков.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у ЦСКА проблемы в Сочи?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Барыс» всеми силами будет цепляться за очки
  • Динамо Минск — Барыс. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «ПСЖ» одолеет «Марсель» в результативной встрече?
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.68
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Пиза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Линкольн Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры