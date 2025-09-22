ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Далер КузяевРелокант: Кузяев оказался не нужен в Европе и возвращается в РПЛ
  • 16:48
    • Карпин назвал состав сборной на матчи с Ираном и Боливией
  • 17:48
    • «Сочи» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ
  • 12:50
    • КДК РФС может наказать «Краснодар» по итогам матча с «Зенитом»
  • 16:48
    • Стало известно, сколько пропустит Фермин Лопес из-за травмы
  • 16:05
    • Goal: Жозе Моуриньо хочет пригласить Бензема в «Бенфику»
    Все новости спорта

    The Athletic: «Барселона» намерена подписать Хулиана Альвареса летом

    «Барселона» проявляет интерес к 25-летнему нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу, сообщает The Athletic.

    Хулиан Альварес
    Хулиан Альварес

    Каталонцы уже определились с позициями, которые намерены усилить к следующему лету, и центр нападения — одна из приоритетных зон для усиления. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта является большим поклонником аргентинского форварда.

    Несмотря на интерес, конкретики по сделке пока нет. Контракт Альвареса с «Атлетико» действует до 2030 года. За два сезона в составе «матрасников» аргентинец провел 42 матча в Ла Лиге, забив 18 голов и сделав пять результативных передач.

