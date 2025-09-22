The Athletic: «Барселона» намерена подписать Хулиана Альвареса летом

«Барселона» проявляет интерес к 25-летнему нападающему мадридского, сообщает The Athletic.

Каталонцы уже определились с позициями, которые намерены усилить к следующему лету, и центр нападения — одна из приоритетных зон для усиления. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта является большим поклонником аргентинского форварда.

Несмотря на интерес, конкретики по сделке пока нет. Контракт Альвареса с «Атлетико» действует до 2030 года. За два сезона в составе «матрасников» аргентинец провел 42 матча в Ла Лиге, забив 18 голов и сделав пять результативных передач.