    Деян СтанковичСтанкович доигрался. Насколько ещё «Спартаку» хватит терпения?
  • 21:35
    • «Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» на своем поле
  • 23:41
    • Дубль Пулишича помог «Милану» разгромить «Удинезе»
  • 21:28
    • «Локомотив» в меньшинстве упустил победу над «Динамо» Мх
  • 20:59
    • «Ювентус» не смог победить в гостях «Верону»
  • 19:12
    • «Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»
    Тудор: Был назначен позорный пенальти

    Серия A Футбол Италии Верона Ювентус
    Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался о матче против «Вероны»(1:1).

    Игор Тудор
    Игор Тудор

    «Сегодня я хотел увидеть более энергичную игру, а еще сегодня я хотел бы видеть другого судью — это уж точно. Согласен, мы провели не лучший матч, но мы принимаем это очко, ведь нельзя все время побеждать.

    Был назначен позорный пенальти. Как можно... если ты не видишь мяч, то что ты должен делать? Это несуществующий пенальти. Только люди, никогда не игравшие в футбол, могут такое назначать. Позорное правило.

    Дальше — [должна быть] красная карточка за удар Орбана локтем в шею Гатти. Я был прямо возле них и видел все своими глазами. Я никогда не видел, чтобы были два таких решения. Я не знаю, что сказать.

    Если ты не даешь красную за такое — то за что ее давать? Это позор.

    Я не хочу говорить об оправданиях, но в конечном счете именно такие моменты решают исход матчей. В этой ситуации все понятно, это не 80 на 20, а 100 на 0. Оба решения ошибочные. Поразительно», — цитирует Тудора TuttoJuve.

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» пока возглавил турнирную таблицу с 10 очками, «Верона» с 3 баллами находится на 15-м месте в Серии А.

