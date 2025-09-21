2-й таймМальорка — Атлетико МадридОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коке«Мальорка» — «Атлетико Мадрид»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
  • 18:35
    • «Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ
  • 17:41
    • «Арсенал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на матч АПЛ
  • 17:38
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
  • 16:30
    • Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
  • 18:33
    • «Айнтрахт» уступил дома «Униону» в Бундеслиге
    Все новости спорта

    «Аталанта» разгромила «Торино»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Торино Парма Кремонезе
    Подошли к концу два матча 4-го тура итальянской Серии А.

    Никола Крстович
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Никола Крстович

    «Торино» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Аталанты» — 0:3.

    Все голы были забиты еще в первом тайме.

    Главным героем встречи стал Никола Крстович, летом перебравшийся из «Лечче». Он отличился на 30-й и 38-й минутах. Также забил Камалдин Сулемана.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Аталанта 0:3
    Голы: 0:1 Никола Крстович (30'), 0:2 Камал Дин Сулемана (34'), 0:3 Никола Крстович (38') Торино: Франко Израэль, Сауль Коко, Гильермо Марипан (Адриен Тамез, 46'), Ардиан Исмайли, Кристиано Бираги, Валентин Лацаро, Иван Илич (Чезаре Казадей, 46'), Кристьян Аслани, Никола Влашич (Тино Анджорин, 81'), Закария Абухляль (Че Адамс, 46'), Джованни Симеоне (Дуван Сапата, 69') Аталанта: Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста, Берат Джимсити, Исак Хин (Honest Ahanor, 27'), Одилон Коссуну, Камал Дин Сулемана (Адемола Лукман, 87'), Лазар Самарджич, Никола Залевский (Рауль Белланова, 10'), Марио Пашалич, Мартен де Рон (Юнус Муса, 87'), Никола Крстович (Дэниел Мальдини, 87')

    Календарь и таблица Серии А

    «Кремонезе» и «Парма» сыграли безголевую ничью — 0:0.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кремонезе — Парма 0:0
    Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто, Маттео Бьянкетти (Федерико Чеккерини, 46'), Джузеппе Пеццелла, Филиппо Терраччано, Микеле Коллоколо (Альберто Грасси, 16'), Варрен Бондо, Яри Вандепутте (Romano Floriani Mussolini, 58'), Франко Васкес, Алессио Дзербин (Деннис Йонсен, 76'), Антонио Санабрия (Фарис Мумбанья, 76') Парма: Дзион Судзуки, Эмануэле Валери, Абдулайе Ндиайе, Алессандро Чиркати, Энрико Дель Прато, Оливер Сёренсен, Адриан Бернабе (Кристиан Ордоньес, 84'), Мандела Кейта, Патрик Кутроне (Милан Дюрич, 88'), Матео Пельегрино (Гаэтано Ористанио, 68'), Понтус Алмквист (Матиас Лёвик Фьёртофт, 84') Предупреждение: Джузеппе Пеццелла (66')

    «Аталанта» с 8 очками пока пятая, «Кремонезе» (8) — на шестой строчке, «Торино» (4) — 11-е, а «Парма» (2) — 18-я.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» не оставят шансов «Зениту»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Арсенал» и «Манчестер Сити» определить сильнейшего?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Матрасники» начнут без раскачки
  • «Мальорка» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры