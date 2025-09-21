«Аталанта» разгромила «Торино»

Подошли к концу два матча 4-го тура итальянской Серии А.

«Торино» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Аталанты» — 0:3.

Все голы были забиты еще в первом тайме.

Главным героем встречи стал Никола Крстович, летом перебравшийся из «Лечче». Он отличился на 30-й и 38-й минутах. Также забил Камалдин Сулемана.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Аталанта 0:3 Голы: 0:1 Никола Крстович (30'), 0:2 Камал Дин Сулемана (34'), 0:3 Никола Крстович (38') Торино: Франко Израэль, Сауль Коко, Гильермо Марипан (Адриен Тамез, 46'), Ардиан Исмайли, Кристиано Бираги, Валентин Лацаро, Иван Илич (Чезаре Казадей, 46'), Кристьян Аслани, Никола Влашич (Тино Анджорин, 81'), Закария Абухляль (Че Адамс, 46'), Джованни Симеоне (Дуван Сапата, 69') Аталанта: Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста, Берат Джимсити, Исак Хин (Honest Ahanor, 27'), Одилон Коссуну, Камал Дин Сулемана (Адемола Лукман, 87'), Лазар Самарджич, Никола Залевский (Рауль Белланова, 10'), Марио Пашалич, Мартен де Рон (Юнус Муса, 87'), Никола Крстович (Дэниел Мальдини, 87')

«Кремонезе» и «Парма» сыграли безголевую ничью — 0:0.

Футбол. Италия. Серия А Кремонезе — Парма 0:0 Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто, Маттео Бьянкетти (Федерико Чеккерини, 46'), Джузеппе Пеццелла, Филиппо Терраччано, Микеле Коллоколо (Альберто Грасси, 16'), Варрен Бондо, Яри Вандепутте (Romano Floriani Mussolini, 58'), Франко Васкес, Алессио Дзербин (Деннис Йонсен, 76'), Антонио Санабрия (Фарис Мумбанья, 76') Парма: Дзион Судзуки, Эмануэле Валери, Абдулайе Ндиайе, Алессандро Чиркати, Энрико Дель Прато, Оливер Сёренсен, Адриан Бернабе (Кристиан Ордоньес, 84'), Мандела Кейта, Патрик Кутроне (Милан Дюрич, 88'), Матео Пельегрино (Гаэтано Ористанио, 68'), Понтус Алмквист (Матиас Лёвик Фьёртофт, 84') Предупреждение: Джузеппе Пеццелла (66')

«Аталанта» с 8 очками пока пятая, «Кремонезе» (8) — на шестой строчке, «Торино» (4) — 11-е, а «Парма» (2) — 18-я.