Семак: Сегодня самый важный матч

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Вендел тренировался четыре дня с командой, поэтому посмотрим, насколько он готов. Вендел — очень важный для нас игрок. И, естественно, если он готов, то он практически всегда играет.

Соболев забил два мяча в последней игре, это хорошая заявка на то, чтобы попасть в стартовый состав.

Сегодня это, безусловно, самый важный матч. Следующий матч тоже будет самый важный», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Начало игры запланировано на 19:30 мск.