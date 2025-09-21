Семак: Сегодня самый важный матч

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
«Вендел тренировался четыре дня с командой, поэтому посмотрим, насколько он готов. Вендел — очень важный для нас игрок. И, естественно, если он готов, то он практически всегда играет.
Соболев забил два мяча в последней игре, это хорошая заявка на то, чтобы попасть в стартовый состав.
Сегодня это, безусловно, самый важный матч. Следующий матч тоже будет самый важный», — цитирует Семака «Матч ТВ».
