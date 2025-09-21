Сафонов прокомментировал перенос матча с «Марселем»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов искренне не понимает, почему игру его команды с «Марселем» перенесли на завтра, когда будет идти вручение «Золотого мяча».

«Мы долетели до Марселя и в этот момент нам сообщили, что игра сегодня не состоится. Нам ничего не оставалось, кроме как пообедать и лететь обратно.

Насколько я понимаю, матч перенесли на завтра. Но завтра вечером вручение "Золотого мяча", где из нашей команды 9 номинантов. Короче, не знаю что будет, мы загрузились в самолет и готовы вылетать в Париж. Так что по прилете расскажу всю инфу, что узнаю», — написал Сафонов в Telegram-канале.

Игра «Марсель» — «ПСЖ» должна была пройти сегодня, 21 сентября, в 21:45 (мск), но была перенесена на завтра, 22 сентября. Она состоится в одно время с церемонией вручения «Золотого мяча».

От п«ПСЖ» на «Золотой мяч» претендуют Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Витинья и Хвича Кварацхелия.