    Сафонов прокомментировал перенос матча с «Марселем»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Марсель
    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов искренне не понимает, почему игру его команды с «Марселем» перенесли на завтра, когда будет идти вручение «Золотого мяча».

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    «Мы долетели до Марселя и в этот момент нам сообщили, что игра сегодня не состоится. Нам ничего не оставалось, кроме как пообедать и лететь обратно.

    Насколько я понимаю, матч перенесли на завтра. Но завтра вечером вручение "Золотого мяча", где из нашей команды 9 номинантов. Короче, не знаю что будет, мы загрузились в самолет и готовы вылетать в Париж. Так что по прилете расскажу всю инфу, что узнаю», — написал Сафонов в Telegram-канале.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Игра «Марсель» — «ПСЖ» должна была пройти сегодня, 21 сентября, в 21:45 (мск), но была перенесена на завтра, 22 сентября. Она состоится в одно время с церемонией вручения «Золотого мяча».

    От п«ПСЖ» на «Золотой мяч» претендуют Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Витинья и Хвича Кварацхелия.

