Шторм на «Олд Траффорд»: «Ман Юнайтед» обыграл «Челси» сквозь дождь и удаления

Уже на четвёртой минуте встреча получила драматический поворот. Длинная передача вразрез открыла Брайана Мбёмо, и когда казалось, что форвард убегает один на один, Роберт Санчес вынужден был бросаться в подкат. Камерунец успел сыграть первым, а голкипер срубил его сзади. Арбитр не колебался: красная карточка и ранний поход в раздевалку для вратаря гостей.
Энцо Мареска оказался в безвыходной ситуации: экстренно выпустил запасного голкипера Йоргенсена, сняв при этом атакующих игроков — Педру Нету и Эстевао. Вскоре команда потеряла и Коула Палмера, получившего рецидив травмы. Уже к 20-й минуте «синие» сделали три замены, а их план на игру был уничтожен.
Фернандеш открывает счёт
Преимущество «Юнайтед» ощущалось во всём: скорость, агрессия, количество подходов к воротам. Давление принесло плоды на 14-й минуте. После навеса Мазрауи мяч завис в штрафной, а Бруну Фернандеш завершил атаку точным ударом. ВАР долго проверял положение «вне игры», но зафиксировал юбилейный, сотый гол капитана в футболке «Юнайтед».
Под проливным дождём хозяева не сбавляли обороты: Мбёмо и Шешко могли удвоить счёт, но странная суета в финальной трети подвела. «Челси» отвечал лишь редкими вылазками Жоау Педру, но тот оставался в одиночестве против линии обороны «красных дьяволов».
Каземиро — герой и антигерой
К середине тайма хозяева удвоили преимущество. Всё началось с простого навеса после углового: Джеймс не сумел выбить мяч, Шоу сохранил его в игре, и Каземиро ударом головой вонзил в ворота. «Олд Траффорд» взорвался, предвкушая разгром.
Однако ещё до перерыва ситуация изменилась. На исходе добавленного времени Каземиро грубо остановил Андрея Сантоса в центре поля. Для бразильца это было второе предупреждение и автоматическое удаление. Хозяева ушли в раздевалку с комфортным счётом 2:0, но осознавая, что предстоит второй тайм в равных составах и в куда более нервной атмосфере.
С выходом Угарте «Юнайтед» перестроился, стараясь удерживать центр поля. Дождь усиливался, сцепление с газоном ухудшалось, и на скользком покрытии множились фолы и стыки. «Челси» постепенно находил ритм: Йоргенсен уверенно справился с ударами Фернандеша и Мбёмоо, а Рис Джеймс всё чаще пробивался по флангу.
«Синие» даже забили — после подачи со стандарта мяч оказался в сетке от головы Фофана, но арбитр после консультации с ВАР отменил гол из-за офсайда в начале эпизода.
Героический штурм и спасение «Юнайтед»
Тем не менее на 80-й минуте гости добились своего. Всё тот же Рис Джеймс идеально навесил в штрафную, и Трево Чалоба перепрыгнул защитников, сократив разрыв. Ветер переменился: «Челси» обрушил на ворота хозяев серию атак.
Аморим бросал на поле свежих игроков, требовал от них сдержанности и концентрации. Йоро и Магуайр выносили мяч из штрафной в отчаянных подкатах, а Байындыр вытянул несколько непростых мячей. Фернандеш пытался успокоить партнёров, призывая играть короче и аккуратнее.
Последние минуты превратились в настоящую оборонительную осаду. Удары Сантоса и Джеймса блокировались в последний момент, мяч метался по мокрому газону, заставляя трибуны замереть. Финальный свисток встретили криком облегчения: «Юнайтед» выстоял.
Эта игра стала настоящим испытанием для Аморима и его команды. Победа подняла «Юнайтед» в десятку лучших, дала право на небольшую передышку и подарила надежду на то, что эта команда всё-таки на что-то способна. Для «Челси» же поражение стало продолжением мрачной серии на «Олд Траффорд» — они не выигрывают здесь с 2013 года, и снова покидают Манчестер без очков.