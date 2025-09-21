Шторм на «Олд Траффорд»: «Ман Юнайтед» обыграл «Челси» сквозь дождь и удаления

На переполненном «Олд Траффорд» зрители стали свидетелями образцового футбольного хаоса. Ливень, два удаления ещё в первом тайме, ранняя травма ключевого игрока гостей, голы Бруну Фернандеша и Каземиро, поздний ответ «синих» — и выдержанный финальный штурм. Для «Манчестер Юнайтед» победа 2:1 стала не просто тремя очками, а вехой для команды Рубена Аморима, которая пытается заново построить свою идентичность.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Челси 2:1 Голы: 1:0 Бруну Фернандеш (14'), 2:0 Каземиро (37'), 2:1 Трево Чалоба (80') Манчестер Юнайтед: Маттейс де Лигт, Гарри Магуайр (Лени Йоро, 70'), Люк Шоу, Нуссайр Мазрауи (Матеус Кунья, 65'), Патрик Доргу, Каземиро, Бруну Фернандеш (Кобби Майну, 87'), Алтай Байындыр, Амад Диалло, Брайан Мбемо (Мэйсон Маунт, 69'), Беньямин Шешко (Мануэль Угарте, 46') Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья (Мало Гюсто, 64'), Рис Джеймс, Жоао Педро, Коул Палмер (Андрей Сантос, 21'), Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Весли Фофана (Тирик Джордж, 64'), Трево Чалоба, Педру Нету (Олуватосин Адарабиойо, 7'), Estevao Willian (Филип Йоргенсен, 6') Предупреждения: Каземиро (17'), Марк Кукурелья (44'), Каземиро (45 + 5'), Enzo Maresca (45 + 6'), Энцо Фернандес (48'), Трево Чалоба (50'), Тирик Джордж (73'), Олуватосин Адарабиойо (90 + 6') Удаление: Роберт Санчес (5')

Уже на четвёртой минуте встреча получила драматический поворот. Длинная передача вразрез открыла Брайана Мбёмо, и когда казалось, что форвард убегает один на один, Роберт Санчес вынужден был бросаться в подкат. Камерунец успел сыграть первым, а голкипер срубил его сзади. Арбитр не колебался: красная карточка и ранний поход в раздевалку для вратаря гостей.

Энцо Мареска оказался в безвыходной ситуации: экстренно выпустил запасного голкипера Йоргенсена, сняв при этом атакующих игроков — Педру Нету и Эстевао. Вскоре команда потеряла и Коула Палмера, получившего рецидив травмы. Уже к 20-й минуте «синие» сделали три замены, а их план на игру был уничтожен.

Фернандеш открывает счёт

Преимущество «Юнайтед» ощущалось во всём: скорость, агрессия, количество подходов к воротам. Давление принесло плоды на 14-й минуте. После навеса Мазрауи мяч завис в штрафной, а Бруну Фернандеш завершил атаку точным ударом. ВАР долго проверял положение «вне игры», но зафиксировал юбилейный, сотый гол капитана в футболке «Юнайтед».

Под проливным дождём хозяева не сбавляли обороты: Мбёмо и Шешко могли удвоить счёт, но странная суета в финальной трети подвела. «Челси» отвечал лишь редкими вылазками Жоау Педру, но тот оставался в одиночестве против линии обороны «красных дьяволов».

Каземиро — герой и антигерой

К середине тайма хозяева удвоили преимущество. Всё началось с простого навеса после углового: Джеймс не сумел выбить мяч, Шоу сохранил его в игре, и Каземиро ударом головой вонзил в ворота. «Олд Траффорд» взорвался, предвкушая разгром.

Однако ещё до перерыва ситуация изменилась. На исходе добавленного времени Каземиро грубо остановил Андрея Сантоса в центре поля. Для бразильца это было второе предупреждение и автоматическое удаление. Хозяева ушли в раздевалку с комфортным счётом 2:0, но осознавая, что предстоит второй тайм в равных составах и в куда более нервной атмосфере.

С выходом Угарте «Юнайтед» перестроился, стараясь удерживать центр поля. Дождь усиливался, сцепление с газоном ухудшалось, и на скользком покрытии множились фолы и стыки. «Челси» постепенно находил ритм: Йоргенсен уверенно справился с ударами Фернандеша и Мбёмоо, а Рис Джеймс всё чаще пробивался по флангу.

«Синие» даже забили — после подачи со стандарта мяч оказался в сетке от головы Фофана, но арбитр после консультации с ВАР отменил гол из-за офсайда в начале эпизода.

Героический штурм и спасение «Юнайтед»

Тем не менее на 80-й минуте гости добились своего. Всё тот же Рис Джеймс идеально навесил в штрафную, и Трево Чалоба перепрыгнул защитников, сократив разрыв. Ветер переменился: «Челси» обрушил на ворота хозяев серию атак.

Аморим бросал на поле свежих игроков, требовал от них сдержанности и концентрации. Йоро и Магуайр выносили мяч из штрафной в отчаянных подкатах, а Байындыр вытянул несколько непростых мячей. Фернандеш пытался успокоить партнёров, призывая играть короче и аккуратнее.

Последние минуты превратились в настоящую оборонительную осаду. Удары Сантоса и Джеймса блокировались в последний момент, мяч метался по мокрому газону, заставляя трибуны замереть. Финальный свисток встретили криком облегчения: «Юнайтед» выстоял.

Эта игра стала настоящим испытанием для Аморима и его команды. Победа подняла «Юнайтед» в десятку лучших, дала право на небольшую передышку и подарила надежду на то, что эта команда всё-таки на что-то способна. Для «Челси» же поражение стало продолжением мрачной серии на «Олд Траффорд» — они не выигрывают здесь с 2013 года, и снова покидают Манчестер без очков.