2-й таймБоруссия — ВольфсбургОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нико Ковач«Боруссия» — «Вольфсбург»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ
  • 21:31
    • «Зенит» уверенно обыграл «Краснодар»
  • 20:35
    • «Арсенал» и «Ман Сити» поделили очки в матче АПЛ
  • 18:57
    • Дубль Окулова помог «Авангарду» обыграть «Ак Барс»
  • 17:38
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
  • 16:30
    • Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
    Все новости спорта

    «Эльче» победил «Овьедо» с минимальным счетом в Ла Лиге

    «Эльче» — «Овьедо»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Эльче Овьедо
    В пятом туре испанской Ла Лиги «Эльче» на своем поле переиграл «Овьедо» — 1:0.

    Андре Силва
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Андре Силва

    Автором единственного гола в этой встрече стал португальский нападающий Андре Силва, с этого сезона выступающий в чемпионате Испании.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Эльче — Овьедо 1:0
    Гол: 1:0 Андре Силва (9') Эльче: Игнасио Пенья, Альваро Нуньес, Давид Аффенгрубер, Педро Бигас, Хосан (Эктор Форт, 78'), Родриго Мендоса (Марк Агуадо, 87'), Алейкс Фебас, Мартим Нету (Грэйди Диангана, 72'), Херман Валера (Лео Петро, 72'), Андре Силва, Рафаэль Мир Висенте (Бамбо Диаби, 87') Овьедо: Аарон Эскандель, Давид Карму, Дани Кальво, Начо Видаль (Лукас Аихадо, 65'), Лука Илич (Alex Fores, 71'), Кваси Сибо (Альберто Рейна, 71'), Леандер Дендонкер, Хосе Рондон, Йосип Брекало (Ильяс Чайра, 58'), Хессем Хассан (Санти Касорла, 58'), Abdel Rahim Alhassane Bonkano Предупреждения: Педро Бигас (37'), Давид Аффенгрубер (38'), Леандер Дендонкер (59'), Хосе Рондон (66')

    В шестом туре «Эльче» будет играть в гостях с «Осасуной», а «Овьедо» примет «Барселону».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «Барселона» «Хетафе»?
  • «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Интер» всухую обыграет «Сассуоло»?
  • «Интер» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «ПСЖ» одолеет «Марсель» в результативной встрече?
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Пиза
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Спортинг — Морейренсе
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Миллуолл — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры