«Эльче» победил «Овьедо» с минимальным счетом в Ла Лиге

В пятом туре испанской Ла Лигина своем поле переиграл— 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал португальский нападающий Андре Силва, с этого сезона выступающий в чемпионате Испании.

Футбол. Испания. Ла Лига Эльче — Овьедо 1:0 Гол: 1:0 Андре Силва (9') Эльче: Игнасио Пенья, Альваро Нуньес, Давид Аффенгрубер, Педро Бигас, Хосан (Эктор Форт, 78'), Родриго Мендоса (Марк Агуадо, 87'), Алейкс Фебас, Мартим Нету (Грэйди Диангана, 72'), Херман Валера (Лео Петро, 72'), Андре Силва, Рафаэль Мир Висенте (Бамбо Диаби, 87') Овьедо: Аарон Эскандель, Давид Карму, Дани Кальво, Начо Видаль (Лукас Аихадо, 65'), Лука Илич (Alex Fores, 71'), Кваси Сибо (Альберто Рейна, 71'), Леандер Дендонкер, Хосе Рондон, Йосип Брекало (Ильяс Чайра, 58'), Хессем Хассан (Санти Касорла, 58'), Abdel Rahim Alhassane Bonkano Предупреждения: Педро Бигас (37'), Давид Аффенгрубер (38'), Леандер Дендонкер (59'), Хосе Рондон (66')

В шестом туре «Эльче» будет играть в гостях с «Осасуной», а «Овьедо» примет «Барселону».