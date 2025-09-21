В матче 4-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» примет «Вольфсбург». Встреча состоится 21 сентября на «Сигнал Идуна Парк». Начало в 20:30 по мск.

«Боруссия» имеет 7 очков после трех туров. Команда победила в двух последних турах, всухую обыграв «Хайденхам» и «Унион». Продолжение серии позволит «шмелям» обойти «Лейпциг» и занять второе место.

«Вольфсбург» пока без поражений, но при этом команда выиграла только один матч из трех. После победы над «Хайденхаймом», гости обыграли «Майнц» и «Кельн». С 5 баллами клуб занимает 11-е место.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры дают 1.55 на «Боруссию», 4.75 на ничью и 5.50 на «Вольфсбург».

Искусственный интеллект предсказал победу «Боруссии» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Вольфсбург» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.