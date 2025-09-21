В матче 4-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» примет «Вольфсбург». Встреча состоится 21 сентября на «Сигнал Идуна Парк». Начало в 20:30 по мск.
«Боруссия» имеет 7 очков после трех туров. Команда победила в двух последних турах, всухую обыграв «Хайденхам» и «Унион». Продолжение серии позволит «шмелям» обойти «Лейпциг» и занять второе место.
«Вольфсбург» пока без поражений, но при этом команда выиграла только один матч из трех. После победы над «Хайденхаймом», гости обыграли «Майнц» и «Кельн». С 5 баллами клуб занимает 11-е место.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры дают 1.55 на «Боруссию», 4.75 на ничью и 5.50 на «Вольфсбург».
- Искусственный интеллект предсказал победу «Боруссии» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Вольфсбург» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.