«Барселона» примет «Хетафе» в поединке 5-го тура испанской Примеры. Встреча команд состоится 21 сентября «Йохан Кройф Арене» в 22:00 мск.
«Барселона» набрала 10 очков. В активе подопечных Флика 3 победы и одна ничья. В прошлом туре каталонцы разнесли «Валенсию» 6:0. Посреди недели команда играла в Лиге чемпионов против «Ньюкасла» и тоже одержала победу. Хозяева в хорошей форме и готовы набирать очки.
«Хетафе» идет шестым в таблице благодаря удачному старту. Клуб выиграл 3 матча из 4, потерпев только одно поражение. Последним результатом гостей стала победа над «Реал» Овьедо со счетом 2:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.
- Букмекеры дают 1.26 на победу «Барсы», 6.50 на ничью и 11.5 на победу «Хетафе».
- Искусственный интеллект ожидает крупной победы «Барселоны» со счетом 4:0.
Трансляция матча
