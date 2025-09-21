Альба: «Ростов» заслужил ничью с «Балтикой»

Главный тренер «Ростова»считает, что его команда заслуженно взяла одно очко в матче с «Балтикой» в рамках 9-го тура РПЛ.

«Продолжаем серию без поражений, набрали очко на выезде, это хорошо. Всегда хочется выигрывать и реализовывать моменты. Но у соперника тоже были моменты, поэтому можно сказать, что результат справедливый.

В первые 10 минут было непонятно, но потом мы уже были лучше, были моменты на половине поля соперника. Во втором тайме было мало моментов», — сказал Альба «Матч ТВ».

После 9 туров «Ростов» идет на 11-й строчке в чемпионате России с 9 очками. В следующем туре команда дома сыграет с «Краснодаром».