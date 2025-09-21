2-й тайм Арсенал — Манчестер СитиОнлайн
    Виктор Дьёкереш«Арсенал» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ
    Альба: «Ростов» заслужил ничью с «Балтикой»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Балтика
    Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба считает, что его команда заслуженно взяла одно очко в матче с «Балтикой» в рамках 9-го тура РПЛ.

    Джонатан Альба
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Джонатан Альба

    «Продолжаем серию без поражений, набрали очко на выезде, это хорошо. Всегда хочется выигрывать и реализовывать моменты. Но у соперника тоже были моменты, поэтому можно сказать, что результат справедливый.

    В первые 10 минут было непонятно, но потом мы уже были лучше, были моменты на половине поля соперника. Во втором тайме было мало моментов», — сказал Альба «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 9 туров «Ростов» идет на 11-й строчке в чемпионате России с 9 очками. В следующем туре команда дома сыграет с «Краснодаром».

