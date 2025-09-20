1-й таймАкрон — РубинОнлайн
    As: «Реал» может продать Винисиуса Жуниора зимой

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Ла Лига Реал Мадрид
    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб уже этой зимой, если ситуация с продлением контракта не разрешится, сообщает As.

    Винисиус Жуниор
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Винисиус Жуниор

    Переговоры между футболистом и клубом были прерваны после клубного чемпионата мира. На последней встрече в Мадриде Винисиус значительно снизил свои первоначальные финансовые требования, однако дальнейший прогресс застопорился.

    По информации источников, Винисиус и «Реал» были близки к заключению нового соглашения, которое предполагало зарплату около 20 миллионов евро в год с бонусами, но после смены тренера и участия в клубном чемпионате мира переговоры заглохли.

