As: «Реал» может продать Винисиуса Жуниора зимой

Нападающийможет покинуть клуб уже этой зимой, если ситуация с продлением контракта не разрешится, сообщает As.

Переговоры между футболистом и клубом были прерваны после клубного чемпионата мира. На последней встрече в Мадриде Винисиус значительно снизил свои первоначальные финансовые требования, однако дальнейший прогресс застопорился.

По информации источников, Винисиус и «Реал» были близки к заключению нового соглашения, которое предполагало зарплату около 20 миллионов евро в год с бонусами, но после смены тренера и участия в клубном чемпионате мира переговоры заглохли.