В субботу, 20 сентября, «Валенсия» примет «Атлетик» из Бильбао в рамках 5-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

39' Удар Сансета из пределов штрафной «Валенсии», мяч над перекладиной ворот пролетел.

36' Выровнялась игра, наконец-то «Валенсия» влилась в игру. Тем не менее при работе с мячом по прежнему увереннее смотрятся гости.

33' Хаурехисар пробил из-за пределов штрафной «Валенсии», но прямо в руки Ахирресабалу мяч прилетел.

32' Взорвалась игра, вырос темп, атакой на атаку соперники стали отвечать.

30' Удар Уильямса из пределов штрафной «Валенсии» парировал вратарь хозяев.

Статистика матча 0 Удары в створ 4 0 Удары мимо 1 38 Владение мячом 62 1 Угловые удары 4 2 Фолы 3

30' Герра убегал в контр-атаку «Валенсии», но догнали его защищающиеся и удар не позволили нанести.

29' Редка атака «Валенсии» захлебнулась на подступах к штрафной «Атлетика» неточной передачей Герры.

26' Сансет пробил с линии штрафной «Валенсии» на точность в дальний угол ворот, выручил хозяев вратарь Ахирресабала отразив мяч на угловой.

23' Вновь в позиционной атаке гости, 63 процента времени владеет «Атлетик» мячом.

21' Дьякаби пострадал от Наварро, оказали ему помощь медики, продолжит он игру.

20' Желтая карточка показана Наварро.

18' Наварро отмахнулся и зацепил лицо полузащитника «Валенсии» Лопеса, но обошелся лишь устным предупреждением от судьи.

16' Удар Сантамарии из-за пределов штрафной «Атлетика», мяч в защитника попав до ворот гостей не долетел.

14' Уильямс оказался с мячом в ногах в штрафной площади «Валенсии», но сразу несколько защитников хозяев набросились на него и обезмячили.

12' Не самый высокий общий темп игры, успеют обороняющиеся за маневрами атакующих.

10' Инициатива у гостей, контролирует «Атлетик» мяч вблизи от штрафной «Валенсии».

06' Сансет пробил из пределов штрафной «Валенсии», из под перекладины вытащил мяч вратарь хозяев Ахирресабала.

04' Позиционная атака «Атлетика», пока без угроз воротам «Валенсии».

03' Обе команды начали игру с акцентом на атаку.

01' Матч начался! С центра поля начали футболисты «Атлетика».

До матча

21:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Месталья», вмещающем 55 000 зрителей.

21:40 Главным арбитром матча будет Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Стартовые составы команд

«Валенсия»: Ахирресабала, Фулкье, Таррега, Дьякаби, Гайя, Сантамария, Герра, Лопес, Риоха, Раба, Дуро.

«Атлетик»: Симон, Аресо, Вивиан, Паредес, Берчиче, Руис, Хаурехисар, Сансет, Беренгер, Уильямс, Наварро.

«Валенсия»

Валенсия« после четырех поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет четыре балла в активе и находится в нижней части таблицы. Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в три очка от зоны вылета (18-20-я строчки), а также с отставанием в три пункта от зоны еврокубков (топ-6). В своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгром от "Барселоны" (0:6). Перед этим в третьем туре чемпионата Испании коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одержал победу над "Хетафе" (3:0).

В трех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, "Валенсия" дважды проиграла при одной победе. Это сулит хозяевам не лучшие шансы даже на мировой исход, тем не менее, они все же немалы, если учесть плохую форму соперника, а также фактор своего поля. Четыре гола команды в новом сезоне Ла Лиги забивали разные игроки.

"Атлетик"

"Атлетик" по итогам четырех туров испанского первенства имеет девять очков в своем активе и находится среди лидеров. Команда занимает четвертую позицию с отставанием в три очка от лидера "Реала", тогда как пятый в таблице "Хетафе" отстает по дополнительным показателям. В своем предыдущем поединке в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов баскский клуб на своем поле со счетом 0:2 проиграл "Арсеналу". Перед этим в поединке четвертого тура национального чемпионата коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 0:1 проиграл "Алавесу".

В трех последних поединках, два из которых были официальными, а один — контрольным, "Атлетик" только проигрывал. Такая форма сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником. Шесть голов команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки. Травмированы — Эгилус, Прадос Диас, Нико Уильямс, Падилья, дисквалифицирован — Альварес.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча рамках Ла Лиги. "Атлетик" дважды победил с одинаковым счетом 1:0.

За всю историю команды сыграли 197 матчей. В 75 играх победила "Валенсия", в 73 "Атлетик", оставшиеся 49 игр закончились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.40