прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 2.40

20 сентября в пятом туре испанской Ла Лиги сыграют «Валенсия» и «Атлетик». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» после четырех поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет четыре балла в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в три очка от зоны вылета (18-20-я строчки), а также с отставанием в три пункта от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгром от «Барселоны» (0:6).

Перед этим в третьем туре чемпионата Испании коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Хетафе» (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Валенсия» дважды проиграла при одной победе.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы даже на мировой исход, тем не менее, они все же немалы, если учесть плохую форму соперника, а также фактор своего поля.

Четыре гола команды в новом сезоне Ла Лиги забивали разные игроки.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» по итогам четырех туров испанского первенства имеет девять очков в своем активе и находится среди лидеров.

Команда занимает четвертую позицию с отставанием в три очка от лидера «Реала», тогда как пятый в таблице «Хетафе» отстает по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов баскский клуб на своем поле со счетом 0:2 проиграл «Арсеналу».

Перед этим в поединке четвертого тура национального чемпионата коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 0:1 проиграл «Алавесу».

Не сыграют: травмированы — Эгилус, Прадос Диас, Нико Уильямс, Падилья, дисквалифицирован — Альварес.

Состояние команды: в трех последних поединках, два из которых были официальными, а один — контрольным, «Атлетик» только проигрывал.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

Шесть голов команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Валенсии» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Валенсии» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Атлетик» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.00, выигрыш «Валенсии» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.55.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

И хотя в трех последних матчах гостей забивали меньше голов, результативность последних поединков их соперника обещает стать решающим фактором.

2.40 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они все же превосходят соперника в классе.

2.55 «Атлетик» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: «Атлетик» победит за 2.55