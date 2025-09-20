Костромской «Спартак» оказался сильнее «Чайки», «Арсенал» спасся от поражения дома, «КАМАЗ» и «Шинник» разошлись миром

Костромской «Спартак» победил в гостях «Чайку» — 4:2.
Дублем у «красно-белых» отметился Егор Назаренко, по разу отличились Денис Жилмостных и Максим Игнатьев.
У хозяев забили Егор Гуляев и Артем Соколов.
«Спартак» поднялся на 1-е место с 26 очками, «Чайка» (6) — последняя.
«Уфа» в Туле оказалась сильнее местного «Арсенала» — 2:1.
Счет был открыт на 37-й минуте после автогола защитника туляков Александра Бердникова. На 71-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Эдарлина Фернандеса, но две минуты спустя Зелимхан Юсупов вновь вывел уфимцев вперед и установил окончательный счет в матче.
В компенсированное время туляки сравняли счет и избежали поражения.
«Уфа» поднялась на 13-е место с 10 очками, «Арсенал» (14) — девятый.
«КАМАЗ» и «Шинник» разошлись миром в своей встрече — 0:0.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми голами.
«КАМАЗ» находится на 6-й строчке с 19 баллами, «Шинник» (14) — десятый.