2-й таймРеал Мадрид — ЭспаньолОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Реал» Мадрид — «Эспаньол»: онлайн, прямая трансляция Ла лиги
  • 18:48
    • «Акрон» и «Рубин» сыграли вничью
  • 18:31
    • Хет-трик Кейна помог «Баварии» победить «Хоффенхайм», «Фрайбург» разгромил «Вердер»
  • 16:33
    • Уго Экитике принес «Ливерпулю» победу над «Эвертоном»
  • 15:51
    • Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» — «Рубин»
  • 18:11
    • «Нефтехимик» уверенно обыграл «Волгу»
    Все новости спорта

    Костромской «Спартак» оказался сильнее «Чайки», «Арсенал» спасся от поражения дома, «КАМАЗ» и «Шинник» разошлись миром

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Арсенал Тула Уфа Спартак Кс Чайка КамАЗ
    Завершились три матча 11-го тура Первой лиги.

    «Спартак» Кострома
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    «Спартак» Кострома

    Костромской «Спартак» победил в гостях «Чайку» — 4:2.

    Дублем у «красно-белых» отметился Егор Назаренко, по разу отличились Денис Жилмостных и Максим Игнатьев.

    У хозяев забили Егор Гуляев и Артем Соколов.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Чайка — Спартак Кс 2:4
    Голы: 0:1 Zhilmostnykh D. (11'), 1:1 Gulyaev E. (15'), 1:2 Nazarenko E. (45+5'), 1:3 Nazarenko E. (50'), 1:4 Ignatiev M. (62'), 2:4 Артём Соколов (83')

    «Спартак» поднялся на 1-е место с 26 очками, «Чайка» (6) — последняя.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Уфа» в Туле оказалась сильнее местного «Арсенала» — 2:1.

    Счет был открыт на 37-й минуте после автогола защитника туляков Александра Бердникова. На 71-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Эдарлина Фернандеса, но две минуты спустя Зелимхан Юсупов вновь вывел уфимцев вперед и установил окончательный счет в матче.

    В компенсированное время туляки сравняли счет и избежали поражения.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Арсенал Тула — Уфа 2:2
    Голы: 0:1 Алексей Бердников (37'), 1:1 Reyes E. (71'), 1:2 Зелимхан Юсупов (73'), 2:2 (90+6') Предупреждение: Алексей Бердников (34')

    «Уфа» поднялась на 13-е место с 10 очками, «Арсенал» (14) — девятый.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    «КАМАЗ» и «Шинник» разошлись миром в своей встрече — 0:0.

    За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми голами.

    «КАМАЗ» находится на 6-й строчке с 19 баллами, «Шинник» (14) — десятый.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красные дьяволы» снова проиграют?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Продлит ли «Ювентус» серию побед?
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Удинезе» даст бой «россонери»?
  • «Удинезе» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры