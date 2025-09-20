Костромской «Спартак» оказался сильнее «Чайки», «Арсенал» спасся от поражения дома, «КАМАЗ» и «Шинник» разошлись миром

Завершились три матча 11-го тура Первой лиги.

Костромской «Спартак» победил в гостях «Чайку» — 4:2.

Дублем у «красно-белых» отметился Егор Назаренко, по разу отличились Денис Жилмостных и Максим Игнатьев.

У хозяев забили Егор Гуляев и Артем Соколов.

Футбол. Россия. Первая лига Чайка — Спартак Кс 2:4 Голы: 0:1 Zhilmostnykh D. (11'), 1:1 Gulyaev E. (15'), 1:2 Nazarenko E. (45+5'), 1:3 Nazarenko E. (50'), 1:4 Ignatiev M. (62'), 2:4 Артём Соколов (83')

«Спартак» поднялся на 1-е место с 26 очками, «Чайка» (6) — последняя.

«Уфа» в Туле оказалась сильнее местного «Арсенала» — 2:1.

Счет был открыт на 37-й минуте после автогола защитника туляков Александра Бердникова. На 71-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Эдарлина Фернандеса, но две минуты спустя Зелимхан Юсупов вновь вывел уфимцев вперед и установил окончательный счет в матче.

В компенсированное время туляки сравняли счет и избежали поражения.

Футбол. Россия. Первая лига Арсенал Тула — Уфа 2:2 Голы: 0:1 Алексей Бердников (37'), 1:1 Reyes E. (71'), 1:2 Зелимхан Юсупов (73'), 2:2 (90+6') Предупреждение: Алексей Бердников (34')

«Уфа» поднялась на 13-е место с 10 очками, «Арсенал» (14) — девятый.

«КАМАЗ» и «Шинник» разошлись миром в своей встрече — 0:0.

За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми голами.

«КАМАЗ» находится на 6-й строчке с 19 баллами, «Шинник» (14) — десятый.