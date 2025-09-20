«Сокол» минимально обыграл «Торпедо» в матче Первой лиги

В матче 11-го тура Первой лиги саратовскийдома одержал минимальную победу над московскимсо счетом 1:0.

Единственный мяч в матче на 17-й минуте забил полузащитник «Сокола» Алексей Гольянин, придав команде уверенности на поле.

Футбол. Россия. Первая лига Сокол — Торпедо 1:0 Гол: 1:0 Golijanin A. (17') Предупреждение: Kahrimanovic A. (75')

После этой победы «Сокол» с 8 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, постепенно улучшая свои показатели в сезоне. «Торпедо» с 6 очками находится на предпоследней, 17-й позиции и продолжает искать пути к улучшению результатов.