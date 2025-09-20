ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Тодд Боэли с игроками «Челси» после победы на КЧМТрансферное искусство: как «Челси» внезапно стал ориентиром для «Манчестер Юнайтед»
  • 12:45
    • Рублев вылетел на турнире в Ханчжоу
  • 12:40
    • «Адмирал» уступил по буллитам «Динамо» М
  • 11:38
    • «Енисей» и «Факел» сыграли вничью в Первой лиге
  • 09:30
    • Александрова пробилась в полуфинал турнира в Сеуле
  • 08:26
    • Свентек разгромила Крейчикова на турнире в Сеуле
    Все новости спорта

    Погребняк назвал фаворита в матче «Краснодар» — «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Зенит
    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк прокомментировал шансы команд в центральном матче 9-го тура РПЛ.

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк

    «Матч носит такое чемпионско-реваншистское настроение со стороны "Зенита", реально украшение для первого круга, если "Краснодар" выиграет, то отрыв будет большой, "Зениту" тяжело будет в будущем как-то компенсировать.

    "Зенит" сейчас устраивает только победа. "Краснодар" сейчас, наверное, немного превосходит "Зенит" в плане реализации и зрелищности в целом, потому что у петербургской команды пока все медленно, не хватает креативных действий впереди.

  • «Золотой» юниор. Состоится ли дорогостоящий трансфер Негао в «Зенит»?
  • «Сине-бело-голубые» готовы заплатить солидную сумму за 18-летнего форварда
  • Вчера

    • На стороне "Зенита" в этом матче чемпионский опыт, он пригодится без сомнения, лигочемпионский опыт. Футболисты выступают и за сборную Бразилии, российские игроки первой величины. Все это должно дать хороший настрой "Зениту" на победу», — сказал Погребняк изданию ТАСС.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч пройдет 21 сентября в Краснодаре в 19:30. После 8 туров «быки» лидируют в таблице с 19 очками. «Зенит» (13) — шестой.

  • «Красные дьяволы» снова проиграют?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Продлит ли «Ювентус» серию побед?
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Реал» и забьет, и пропустит
  • «Реал» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
