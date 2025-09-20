Погребняк назвал фаворита в матче «Краснодар» — «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной Россиипрокомментировал шансы команд в центральном матче 9-го тура РПЛ.

«Матч носит такое чемпионско-реваншистское настроение со стороны "Зенита", реально украшение для первого круга, если "Краснодар" выиграет, то отрыв будет большой, "Зениту" тяжело будет в будущем как-то компенсировать.

"Зенит" сейчас устраивает только победа. "Краснодар" сейчас, наверное, немного превосходит "Зенит" в плане реализации и зрелищности в целом, потому что у петербургской команды пока все медленно, не хватает креативных действий впереди.

На стороне "Зенита" в этом матче чемпионский опыт, он пригодится без сомнения, лигочемпионский опыт. Футболисты выступают и за сборную Бразилии, российские игроки первой величины. Все это должно дать хороший настрой "Зениту" на победу», — сказал Погребняк изданию ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

Матч пройдет 21 сентября в Краснодаре в 19:30. После 8 туров «быки» лидируют в таблице с 19 очками. «Зенит» (13) — шестой.