«Брайтон» и «Тоттенхэм» поделили очки, победы «Кристал Пэлас» и «Лидса»

В матче 5-го тура чемпионата Англиисыграли вничью со счетом 2:2.

В составе хозяев поля забили Янкуба Минте и Ясин Аяри, а за гостей отличился Ришарлисон и автогол Яна- Поля ван Хокке.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм 2:2 Голы: 1:0 Янкуба Минте (8'), 2:0 Ясин Аяри (31'), 2:1 Ришарлисон (43'), 2:2 Ян Паул ван Хекке (автогол) (82') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Ферди Кадиоглу (Матс Виффер, 86'), Карлос Балеба (Диего Гомес, 46'), Ясин Аяри, Янкуба Минте (Диего Коппола, 76'), Браян Груда (Джеймс Милнер, 63'), Каору Митома, Жоржиньо Рюттер (Дэнни Уэлбек, 75') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Мохаммед Кудус, Родриго Бентанкур (Ксави Симонс, 61'), Жоау Палинья, Лукас Бергвалль (Арчи Грей, 89'), Педро Порро (Джед Спенс, 89'), Вильсон Одобер (Бреннан Джонсон, 72'), Ришарлисон Предупреждения: Мохаммед Кудус (46'), Диего Гомес (73'), Кристиан Ромеро (88')

У «Тоттенхэма» теперь 10 очков и второе место в турнирной таблице, «Брайтон» (5) — 13-й.

Календарь и таблица АПЛ

В параллельной игре «Бернли» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью со счетом 1:1.

На гол Неко Уильямса хозяева ответили точным ударом Джейдона Энтони.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Ноттингем Форест 1:1 Голы: 0:1 Неко Уильямс (2'), 1:1 Джейдон Энтони (20') Бёрнли: Мартин Дубравка, Кайл Уолкер, Яльмар Экдаль, Максим Эстеве, Квилиндсхи Хартман, Джош Лорент, Джош Каллен, Флорентину Луиш, Лум Чауна (Ханнибал Межбри, 82'), Джейдон Энтони, Лайл Фостер (Зиан Флемминг, 86') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Морато, Никола Миленкович, Неко Уильямс, Морган Гиббз-Уайт, Эллиот Андерсон, Дуглас Луис (Арно Калимуэндо, 76'), Александр Зинченко, Крис Вуд (Игор Жезус, 76'), Дан Ндой (Ибраим Сангаре, 76'), Дилан Баква (Каллум Хадсон-Одои, 59') Предупреждения: Флорентину Луиш (16'), Морато (90 + 2')

После этого матча у «Ноттингема» стало 5 очков и 14-е место, «Бернли» (4) — 16-й.

Прогнозы и ставки на АПЛ

В еще одной игре «Кристал Пэлас» на выезде одолел «Вест Хэм» со счетом 2:1.

На точные удары Жана-Филипа Матеты и Тирика Митчелла хозяева ответили только голом Джаррода Боуэна.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Кристал Пэлас 1:2 Голы: 0:1 Жан-Филипп Матета (37'), 1:1 Джаррод Боуэн (49'), 1:2 Тайрик Митчелл (68') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Кайл Уолкер-Питерс, Константинос Мавропанос, Макс Килман, Джеймс Уорд-Праус, Матеуш Фернандеш (Сунгуту Магасса, 78'), Лукас Пакета, Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл (Луис Гильерме, 78'), Каллум Уилсон (Никлас Фуллкруг, 59'), Malick Diouf Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Марк Гехи, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Даити Камада, Адам Уортон (Эдвард Нкетиа, 75'), Уилл Хьюз (Хефферсон Лерма, 65'), Жан-Филипп Матета, Ереми Пино (Джастин Девенни, 46') Предупреждения: Тайрик Митчелл (40'), Макс Килман (45 + 1'), Лукас Пакета (74'), Malick Diouf (82'), Хефферсон Лерма (90 + 1'), Дин Хендерсон (90 + 3')

У «Кристал Пэлас» теперь стало 9 очков и 4-е место, «Вест Хэм» (3) — 18-й.

И, наконец, «Вулверхэмптон» проиграл «Лидсу» со счетом 1:3.

Открыли счет хозяева усилиями Ладислава Крейчего. После этого за гостей забили Доминик Кальверт-Льюин, Антон Ста х и Ноа Окафор.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Лидс 1:3 Голы: 1:0 Ладислав Крейчи (8'), 1:1 Доминик Калверт-Льюин (31'), 1:2 Антон Стах (39'), 1:3 Ноа Окафор (45') Вулверхэмптон: Жозе Са, Йерсон Москера (Джон Арьяс, 73'), Эммануэль Агбаду, Тоте Антонио Гомеш (Андре, 73'), Джексон Тшатшуа, Ладислав Крейчи, Жуан Гомес, Фер Лопес, Жанрикне Беллегард (Маршал Манетси, 46'), Родригу Гомеш (Уго Буэно, 46'), Толу Арокадаре Лидс: Карл Дарлоу, Паскаль Стрёйк, Джо Родон, Джейден Богл (Джеймс Джастин, 83'), Антон Стах, Бренден Ааронсон (Илия Груев, 90'), Шон Лонгстафф (Ао Танака, 83'), Этан Ампаду, Габриэль Гудмундссон, Доминик Калверт-Льюин (Лукас Нмеча, 90'), Ноа Окафор (Джек Харрисон, 70') Предупреждения: Fer Lopez (12'), Джейден Богл (41')

«Лидс» (7) — теперь 9-й, «Вулверхэмптон» (0) — последний.