    Гол Келиану помог «Ахмату» победить «Пари НН»

    «Пари НН» — «Ахмат»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Ахмат Нижний Новгород
    В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» на выезде обыграл «Пари НН» со счетом 2:1.

    Футбольный клуб «Ахмат»
    Футбольный клуб «Ахмат»

    Счет был открыт на 43-й минуте, когда защитник грозненцев Усман Ндонг реализовал пенальти. В середине второго тайма, на 69-й минуте, полузащитник нижегородцев Хуан Босельи восстановил равенство. Однако на 90+3-й минуте победный гол для «Ахмата» забил полузащитник Мануэл Келиану.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Ахмат 1:2
    Голы: 0:1 Ndong O. (пенальти) (43'), 1:1 Хуан Мануэль Боселли (69'), 1:2 Keliano M. (90+3') Предупреждения: Никита Каккоев (35'), Свен Карич (47')

    «Ахмат» с этим успехом набрал 12 очков в девяти матчах и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, демонстрируя стабильность и продолжая серию из шести матчей без поражений. В то же время «Пари НН» с шестью очками остаётся на 14-й строчке.

