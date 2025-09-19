Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о результатах московской команды в текущем сезоне РПЛ.

Манфред Угальде globallookpress.com

«Тренерский штаб работает над вопросом, как улучшить результаты в РПЛ и Кубке. Я фокусируюсь на том, чтобы отдать себя на все сто процентов. Это то, что я могу сделать, что в моих руках. Я отдаю всё Спартаку», — приводит слова Угальде «Чемпионат».

В нынешнем сезоне костариканский форвард Угальде принял участие в 10 матчах, в которых забил один мяч во всех турнирах.

Напомним, что «Спартак» занимает только восьмое место в турнирной таблице РПЛ.