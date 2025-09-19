РФС объявил о назначении арбитров на матчи 9-го тура РПЛ.

Сергей Карасев
Центральный поединок между «Краснодаром» и «Зенитом» обслужит Сергей Карасев.  Встреча начнется 21 сентября.  Начало — в 19:30 мск.

Назначения на 9-й тур РПЛ:

20 сентября (суббота)

«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Артем Чистяков

«Акрон» — «Рубин»: судья — Владимир Москалев

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев

21 сентября (воскресенье)

«Оренбург» — «Динамо»: судья — Сергей Цыганок

«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников

«Балтика» — «Ростов»: судья — Евгений Буланов

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев

22 сентября (понедельник)

«Сочи» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой