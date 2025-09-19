Центральный поединок между «Краснодаром» и «Зенитом» обслужит Сергей Карасев . Встреча начнется 21 сентября. Начало — в 19:30 мск.

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 9-го тура РПЛ.

