РФС объявил о назначении арбитров на матчи 9-го тура РПЛ.
Центральный поединок между «Краснодаром» и «Зенитом» обслужит Сергей Карасев. Встреча начнется 21 сентября. Начало — в 19:30 мск.
Назначения на 9-й тур РПЛ:
20 сентября (суббота)
«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Артем Чистяков
«Акрон» — «Рубин»: судья — Владимир Москалев
«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев
21 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Динамо»: судья — Сергей Цыганок
«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников
«Балтика» — «Ростов»: судья — Евгений Буланов
«Краснодар» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев
22 сентября (понедельник)
«Сочи» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой